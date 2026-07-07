¿Está temblando más en el mundo? La explicación de por qué parece que los sismos aumentaron

Cada vez que un terremoto de gran magnitud ocurre en alguna parte del mundo, surge la misma pregunta: ¿Tiembla más que antes? Aunque la percepción puede hacer pensar que los sismos son cada vez más frecuentes, la ciencia señala otra cosa.

La explicación de por qué parece que los sismos aumentaron

Los recientes terremotos registrados en distintas regiones del mundo han reavivado la preocupación sobre un posible incremento en la actividad sísmica. Sin embargo, la respuesta científica es clara: el planeta no está temblando más que antes.

De acuerdo con la Dra. Ericka Alinne Solano Hernández, especialista y profesora de la Licenciatura en Geociencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, la Tierra está en constante movimiento y todos los días ocurren sismos.

La diferencia es que la coberura mediática y la inmediatez de la información hacen que estos eventos tengan mayor presencia en la conversación pública, incluso cuando suceden a miles de kilómetros de distancia.

La ciencia y la tecnología actuales no pueden predecir cuándo ni dónde ocurrirá un sismo. Entender la sismicidad a través de la ciencia nos aleja del pánico y nos acerca a una cultura de resiliencia donde la prevención salva vidas: #ExpertaUNAM > https://t.co/2VVoNQo5dp pic.twitter.com/H2n77fnYss — UNAM (@UNAM_MX) July 7, 2026

Uno de los casos que recientemente llamó la atención internacional ocurrió en Venezuela, donde se registraron dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con menos de 40 segundos de diferencia.

Este fenómeno es conocido en sismología como un doblete, ya que dos sismos ocurren muy cerca en tiempo y espacio.

Debido a esa cercanía, habitantes de ciudades como La Guaira y Caracas, ubicadas a más de 100 kilómetros del epicentro, percibieron ambos movimientos como un solo terremoto de larga duración.

La especialista explica que la región noroccidental de Venezuela se encuentra en una zona compleja zona donde interactuán tres placas tectónicas y se estima que el primer sismo pudo haber disparado al segundo.

Además, señaló que la limitada instrumentación sismológica del país dificulta determinar con rapidez la localización precisa y la fuente de cada evento, por lo que es necesario analizar los datos obtenidos en campo.

Aunque los dobletes son menos comunes que el esquema tradicional de un sismo principal seguido de réplicas, no son fenómenos extraordinarios.

La historia registra ejemplos como el ocurrido en Turquía en 2023, cuando dos terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 sucedieron con nueve horas de diferencia, y el doblete registrado en 1982 en la región de Ometepec, Guerrero en México, con cinco horas entre ambos eventos.

Explicación de los sismos en el planeta

La explicación de estos fenómenos está en el movimiento de las placas tectónicas, que flotaron e interctúan de forma similar a corchos sobre el agua.

Aunque avanzan apenas entre cinco y diez centímetros por año, al atorarse entre sí acumulan una enorme cantidad de energía que, al liberarse de manera repentia, produce un sismo.

Como este movimiento ocurre lentamente, los grandes terremotos no se concentran en un solo sitio, sino que pueden presentarse en distintas regiones del planeta, por lo que México tampoco esta exento de estos eventos.

Ante la imposiblidad de predecir cuándo y dónde ocurrirá un terremoto con la tecnología actual, la especialista subraya que la mejor herramienta es la prevención.

Entre las principales recomendaciones destacan establecer un Plan de Emergencia Familiar con un punto de reunión previamente acordado y contar con una mochila de emergencia que incluya:

