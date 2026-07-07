Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 7 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo algún temblor este martes 7 de julio? Consulta todo sobre sismos en México EN VIVO con epicentro, magnitud, reporte oficial de autoridades e información importante.

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En dónde sí suena la alerta sísmica

La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren más por el tipo de suelo que tienen.

El sistema oficial (SASMEX) manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Toluca y Cuernavaca. Esto es porque los sensores están acomodados de forma estratégica a lo largo de la costa del Pacífico y el centro de México; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas ciudades, activan los altavoces de las calles y las estaciones de radio locales para darles a los habitantes unos segundos de ventaja antes de que se empiece a mover el suelo.