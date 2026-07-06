Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 6 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
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Por qué tiembla tanto en México
En México tiembla tanto porque está parado justo encima de un choque constante de placas tectónicas.
El país descansa sobre una pieza gigante de la corteza terrestre, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando fuerza hacia el continente para meterse por debajo de México.
Como no se deslizan suavemente, estas placas se traban y acumulan un montón de presión durante años; cuando esa energía vence la resistencia y se libera, el suelo se destraba y es cuando sentimos los terremotos en la superficie.
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Sismo en Cintalapa, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 la noche de este domingo 5 de julio de 2026 en la región de la Valles Centrales de Chiapas.