Calendario de pagos de pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto 2026.

La espera terminó para los millones de beneficiarios de los programas de apoyo del Gobierno Federal. Durante la mañanera de este lunes 6 de julio, las autoridades dieron a conocer el inicio de los depósitos al bimestre julio-agosto de 2026. Esta entrega cubre de manera simultánea los programas de Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Como ya es una costumbre para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, los depósitos se realizan de manera gradual y ordenada siguiendo la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Calendario de pagos de pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto

El proceso de dispersión arranca de manera formal este lunes 6 de julio y se extenderá a lo largo del mes. Los días de depósito quedaron asignados de la siguiente manera según la inicial del apellido:



A: Lunes 6 de julio

Lunes 6 de julio B: Martes 7 de julio

Martes 7 de julio C: Miércoles 8 de julio

Miércoles 8 de julio C (incluyendo beneficiarios de Sembrando Vida): Jueves 9 de julio

Jueves 9 de julio D, E, F: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio G: Lunes 13 de julio

Lunes 13 de julio G: Martes 14 de julio

Martes 14 de julio H, I, J, K: Miércoles 15 de julio

Miércoles 15 de julio L: Jueves 16 de julio

Jueves 16 de julio M: Viernes 17 de julio

Viernes 17 de julio M: Lunes 20 de julio

Lunes 20 de julio N, Ñ, O: Martes 21 de julio

Martes 21 de julio P, Q: Miércoles 22 de julio

Miércoles 22 de julio R: Jueves 23 de julio

Jueves 23 de julio R: Viernes 24 de julio

Viernes 24 de julio S: Lunes 27 de julio

Lunes 27 de julio T, U, V: Martes 28 de julio

Martes 28 de julio W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

Las autoridades recuerdan a la población que una vez depositado el dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar, este permanece seguro en la cuenta. No es necesario acudir el mismo día asignado en el calendario a retirar el efectivo, ya que la tarjeta puede utilizarse para realizar compras directamente en supermercados, tiendas de autoservicio y establecimientos con terminal bancaria.

¡El trámite continúa!



Si eres derechohabiente de las pensiones #AdultoMayor o #PersonasConDiscapacidad, regístrate para obtener tu credencial del Servicio Universal de Salud.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/n7Ls3i0gTu — Bienestar (@bienestarmx) July 6, 2026

Asimismo, se recomienda a los adultos mayores acudir acompañados por una persona de confianza a los cajeros automáticos y evitar recibir ayuda de personas extrañas durante sus movimientos bancarios para prevenir cualquier tipo de fraude.