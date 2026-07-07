¿A qué hora se publican los resultados de la UNAM 2026? Esto es lo que tienes que saber

Miles de jóvenes en todo el país están a la espera de uno de los momentos más importantes de su vida académica; La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la fecha en la que dará a conocer los resultados del Concurso de Selección para licenciatura 2026, poniendo fin a semanas de incertidumbre para quienes buscan un lugar en la máxima casa de estudios.

¿Cuándo salen los resultados del examen UNAM 2026?

La UNAM informó que los resultados oficiales del examen de ingreso a licenciatura estarán disponibles el próximo 17 de julio de 2026.

Ese día, cada aspirante deberá ingresar al portal oficial de la universidad para consultar su resultado de manera individual. Para hacerlo será indispensable contar con el número de folio y la contraseña que se generó durante el proceso de registro.

La institución recordó que no existen listas anticipadas ni mecanismos alternativos para conocer el resultado antes de la fecha establecida, por lo que pidió a los jóvenes mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales.

Respecto al horario en que se publicarán los resultados es muy importante permanecer atentos a la página, ya que en muchas ocasiones los liberan unas horas antes del 17, en caso de no ser así es muy probable que sea la madrugada del mismo día.

Estas son las fechas que siguen en el proceso de admisión a la UNAM

Quienes sean aceptados deberán continuar con los siguientes pasos para formalizar su ingreso a la universidad:



17 de julio: publicación de resultados.

Del 27 al 31 de julio: entrega presencial de documentos.

Del 3 al 7 de agosto: proceso de inscripción.

La UNAM recomienda revisar cuidadosamente cada requisito para evitar contratiempos y completar el proceso dentro de los plazos establecidos.

La inteligencia artificial desató inconformidad entre aspirantes a la UNAM

El proceso de admisión 2026 también estuvo acompañado por una fuerte discusión debido al uso de herramientas de inteligencia artificial para supervisar el examen en línea.

En redes sociales, decenas de aspirantes denunciaron que sus evaluaciones fueron anuladas por situaciones que, aseguran, escapaban completamente de su control. Entre los casos reportados se encuentran interrupciones por fallas en el servicio de internet, cortes de energía eléctrica, ruidos provenientes de la calle e incluso reflejos en los lentes graduados que, presuntamente, fueron interpretados por el sistema como intentos de hacer trampa.

Las inconformidades llegaron hasta una campaña de recolección de firmas en internet, donde los participantes solicitaron a la universidad revisar los criterios utilizados para cancelar exámenes y analizar cada caso de manera individual.

Mientras tanto, la UNAM sostiene que la mayor parte del proceso se desarrolló con normalidad y reiteró que los resultados del 17 de julio serán publicados conforme a lo establecido en la convocatoria.