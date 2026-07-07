Jóvenes Construyendo el Futuro: Anuncian periodo oficial para la entrega de tarjetas

¡Atención, aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro! Hacen importante anuncio sobre la entrega de tarjetas para quienes iniciaron su capacitación el pasado 6 de julio y aquí te dejamos los detalles.

Es momento de realizar una gestión fundamental para asegurar el acceso a tu apoyo económico: la consulta de la fecha de entrega de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo es la entrega de tarjetas?

Para facilitar este proceso, el programa ha habilitado un calendario específico de atención que abarca del 3 al 12 de julio. Es de vital importancia que realices este trámite dentro del periodo señalado para evitar retrasos en la recepción de tu beca mensual.

Aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro cuya capacitación inició el 6 de julio ya pueden consultar en la plataforma digital la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar. El periodo va del 3 al 12 de julio y se debe presentar identificación oficial vigente. pic.twitter.com/dPDOjPtuHV — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 7, 2026

¿Cómo consultar la fecha de entrega de mi tarjeta del Banco del Bienestar?

La consulta es un proceso sencillo que se realiza completamente en línea. Debes ingresar a la plataforma digital oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro con tu usuario y contraseña.

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Una vez dentro de tu perfil, el sistema te indicará el día, hora y sede asignados para que acudas personalmente por tu tarjeta. Es recomendable revisar la plataforma periódicamente, ya que la información es personalizada para cada aprendiz.

¿Qué documentos necesito para recoger mi tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al acudir a la cita programada, el requisito indispensable es presentar una identificación oficial vigente con fotografía en original. Se recomienda llevar también una copia, junto con el comprobante que arroje la plataforma digital al realizar la consulta de tu cita, ya que esto agiliza la atención del personal bancario y administrativo en los módulos de entrega.

Fechas clave: ¿Hasta cuándo puedo recoger mi tarjeta?

El periodo oficial establecido para esta jornada de entrega concluirá este domingo 12 de julio. Debido a que el proceso es escalonado y organizado, te exhortamos a no dejar el trámite para el último día. La entrega de este plástico es indispensable para que el programa pueda realizar el depósito de tu beca de forma directa, segura y sin intermediarios.

Mantente atento a los canales de comunicación oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cualquier actualización sobre los operativos de bancarización.

La correcta gestión de tu tarjeta no solo garantiza que recibas tu pago a tiempo, sino que también te integra de manera formal al sistema del Banco del Bienestar, facilitando el uso de tus recursos mediante la red nacional de cajeros automáticos y ventanillas bancarias. ¡No pierdas tu cita y asegura tu apoyo!

