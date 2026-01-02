¿Habrá ‘fin de semana largo’ en Día de Muertos? Los puentes que quedan este 2026; fechas oficiales

¿Un 'puentecito' en puerta? Con la llegada del Día de Muertos a México, miles de trabajadores y estudiantes se preguntan si habrá descanso oficial a inicios de noviembre 2026 por esta festividad; esto dice el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo.

Esta celebración es una de las tradiciones más emblemáticas del país, representando una visión única de la muerte: no como una pérdida trágica, sino como el un encuentro con nuestros seres queridos.

¿Habrá puente el Día de Muertos en México este 2026?

¡A marcarlo en el calendario! Las celebraciones por el Día de Muertos en México vendrán acompañadas de un megapuente de 4 días , iniciando del viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre 2026 , según la Secretaría de Educación Pública en México (SEP).

Los cuatro días de descanso en México únicamente será para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿El 1 y 2 de noviembre son días de descanso obligatorio?

El 1 y 2 de noviembre 2026 no son considerados como día de descanso obligatorio en México, según la Ley Federal del Trabajo, por lo que miles de empleados tendrán que acudir a sus actividades diarias durante estos fechas.

¿Qué puentes y otros días festivos quedan en México este 2026?

Los días festivos oficiales y puentes que quedan en México para lo que resta del año son el lunes 16 de noviembre, el Aniversario de la Revolución Mexicana, recorriendo la fecha para que las y los ciudadanos puedan tomar un fin de semana largo.

Otro de los días de descanso que quedan para el año es el 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario, así como el viernes 25 de diciembre debido a las celebraciones de Navidad, ambos marcados en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué puentes escolares quedan este año según la SEP?: Calendario SEP

Para los estudiantes, el calendario de la SEP contempla cuatro fines de semana largos antes de que termine el año:



Viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: Junta el Consejos Técnico Escolar con el Día de Muertos.

Sábado 14 al lunes 16 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 al domingo 29 de noviembre: Último Consejo Técnico Escolar antes de las vacaciones de inviernos 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026 en México?

Las vacaciones de invierno 2026 en México inician el lunes 21 de diciembre, extendiéndose para las primeras semanas de enero 2027.