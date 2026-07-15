Calendario SEP 2026-2027: Todo lo que debes saber del nuevo ciclo escolar que inicia el 31 de agosto
Este miércoles 15 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo calendario escolar de la SEP para el ciclo 2026-2027; esto es todo lo que debes saber.
La Secretaría de Educación Pública, SEP, hizo oficial en nuevo calendario escolar 2026- 2027 con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación este miércoles 15 de julio de 2026.
Mediante el titular de la SEP, Mario Delgado, ya se hizo la nueva agenda para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica.
Te decimos todo lo que necesitas saber de la nueva planeación para los pequeños.
Publican nuevo calendario de la SEP
Hace apenas unos días comenzó a circular una versión preliminar o "de prueba" sobre los días de clase para el siguiente periodo. Aunque, el secretario de Educación ya firmó el acuerdo definitivo que invalida cualquier borrador anterior.
Con esta publicación oficialn, las fechas de descanso y clases son completamente oficiales, a no ser que la SEP indique otra cosa más adelante.
¿Cuándo inicia y cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?
La Secretaría de Educación Pública ya le puso fechas de arranque y cierre de actividades para todos los niveles de educación básica:
- Inicio de clases: Lunes 31 de agosto de 2026.
- Fin del ciclo escolar: Viernes 9 de julio de 2027.
🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫— SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026
El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK
Días oficiales de vacaciones para los alumnos
El calendario marca dos periodos de vacaciones importantes a lo largo del año, además de las de verano:
- Vacaciones de invierno: Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027, regresando a las aulas tras el Día de Reyes.
- Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.
- Vacaciones de verano: Inician formalmente a partir del viernes 9 de julio de 2027.
Viernes de Consejo Técnico para el ciclo 2026-2027
Como ya se ha hecho en otros ciclos, los últimos viernes de cada mes se hacen las sesiones del Consejo Técnico Escolar, CTE, por lo que los alumnos no irán a clases en estas fechas:
- 25 de septiembre de 2026.
- 30 de octubre de 2026.
- 27 de noviembre de 2026.
- 29 de enero de 2027.
- 26 de febrero de 2027.
- 30 de abril de 2027.
- 28 de mayo de 2027.
- 25 de junio de 2027.
Entrega de boletas y evaluaciones
Para los padres de familia, los periodos para el registro y la entrega de calificaciones de los estudiantes quedaron así:
- Primer periodo: Del 23 al 26 de noviembre de 2026.
- Segundo periodo: Del 16 al 19 de marzo de 2027.
- Tercer periodo: El 8 y 9 de julio de 2027.