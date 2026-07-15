Calendario SEP 2026-2027: Todo lo que debes saber del nuevo ciclo escolar que inicia el 31 de agosto

La Secretaría de Educación Pública, SEP, hizo oficial en nuevo calendario escolar 2026- 2027 con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación este miércoles 15 de julio de 2026.

Mediante el titular de la SEP, Mario Delgado, ya se hizo la nueva agenda para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica.

Te decimos todo lo que necesitas saber de la nueva planeación para los pequeños.

Publican nuevo calendario de la SEP

Hace apenas unos días comenzó a circular una versión preliminar o "de prueba" sobre los días de clase para el siguiente periodo. Aunque, el secretario de Educación ya firmó el acuerdo definitivo que invalida cualquier borrador anterior.

Con esta publicación oficialn, las fechas de descanso y clases son completamente oficiales, a no ser que la SEP indique otra cosa más adelante.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública ya le puso fechas de arranque y cierre de actividades para todos los niveles de educación básica:



Inicio de clases:

Fin del ciclo escolar: Viernes 9 de julio de 2027.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Días oficiales de vacaciones para los alumnos

El calendario marca dos periodos de vacaciones importantes a lo largo del año, además de las de verano:

Vacaciones de invierno: Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027, regresando a las aulas tras el Día de Reyes.

Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027, regresando a las aulas tras el Día de Reyes. Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Vacaciones de verano: Inician formalmente a partir del viernes 9 de julio de 2027.

Viernes de Consejo Técnico para el ciclo 2026-2027

Como ya se ha hecho en otros ciclos, los últimos viernes de cada mes se hacen las sesiones del Consejo Técnico Escolar, CTE, por lo que los alumnos no irán a clases en estas fechas:



25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Entrega de boletas y evaluaciones

Para los padres de familia, los periodos para el registro y la entrega de calificaciones de los estudiantes quedaron así:

