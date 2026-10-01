¿Quién es Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”? Uno de los 16 hijos de “El Mayo” que lidera La Mayiza y la guerra en Sinaloa

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 reconfiguró por completo el panorama del narcotráfico en México. Tras el secuestro del capo y su entrega a las autoridades de Estados Unidos, su hijo Ismael Zambada Sicairos, conocido como "El Mayito Flaco", asumió el mando de la facción "La Mayiza".

Hoy en día, encabeza la guerra interna del Cártel de Sinaloa y es buscado en el extranjero.

¿Quién es y cómo opera?

Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco", tomó el mando tras la caída de su padre



La DEA lo ubicó en la CDMX



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¿Quién es el heredero de "El Mayo" Zambada?

"El Mayito Flaco" es uno de los 16 hijos reconocidos de Ismael "El Mayo" Zambada. Nació en Anaheim, California, y actualmente tiene 44 años. Desde muy joven estuvo en contacto directo con las operaciones del grupo criminal.

En el año 2001 intentó ocultar sus lazos familiares tramitando un cambio de nombre a Fernando Sicairos Aispuro, pero las autoridades le siguieron la pista hasta posicionarlo como líder de "La Mayiza".

¿Por qué delitos se le acusan a "El Mayito" Flaco?

La justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones formales en su contra por narcotráfico. Su relevancia en el crimen organizado responde al traslado masivo de cocaína y metanfetamina, así como al tráfico de insumos químicos para la elaboración de fentanilo.

Las investigaciones señalan que sus redes de distribución se extienden desde Centro y Sudamérica hasta el continente asiático.

¿Dónde opera "El Mayito" Flaco?

El principal centro de operaciones de "El Mayito Flaco" se localiza en Culiacán, Sinaloa. No obstante, informes de inteligencia señalan que su facción mantiene presencia y control territorial en estados como Zacatecas, Sonora, Baja California, Colima, Chihuahua y Durango.

Las alianzas estratégicas de "El Mayito" Flaco

Para reforzar su estructura, Zambada Sicairos pactó alianzas con grupos de trayectoria en la región. Destaca su vínculo con Los Cabrera en Durango, además de los brazos armados Los Rusos, Los Ántrax, Los Rugrats y Los Flechas MZ.

También se unió a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave.

¿POR QUÉ UN CAPO PUEDE ESCONDERSE EN CDMX?



La #DEA reveló que la última ubicación conocida de “El Mayito Flaco”, líder de “Los Mayos”, fue en Ciudad de México.



¿Cómo puede alguien así esconderse en una ciudad de millones de habitantes?@J_Fdz_Menendez lo analiza con… pic.twitter.com/OxAccrPnun — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

La guerra de "El Mayito" Flaco contra Los Chapitos

La alianza con "El Chapo Isidro" busca debilitar a Los Chapitos, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta confrontación interna estalló a mediados de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a "El Mayo" Zambada en territorio estadounidense, desatando una ola de violencia por el control de la organización.