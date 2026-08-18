José Ramón, Andy y Bobby; ¿Quiénes son y en qué trabajan los hijos de AMLO?

Los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han estado envueltos en escándalos durante los últimos años, sobre todo después de que Andy López Beltrán anunció que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para viajar a dicho país.

AMLO tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, fruto de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, mientras que Jesús Ernesto es hijo de Beatriz Gutiérrez Müller. Sin embargo, ¿en qué han trabajado los hijos del expresidente de México y qué escándalos han tenido?

José Ramón López Beltrán y la polémica de la Casa Gris

José Ramón López Beltrán tiene 45 años, nació el 30 de marzo de 1981 en Macuspana, Tabasco. Aunque no ha contado con trabajos en el gobierno, su principal escándalo nació con la “Casa gris”, una residencia en Houston propiedad de la empresa de energía Baker Hughes, contratista de Pemex, la cual desató cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

Tras dicho escándalo, José Ramón, licenciado en Derecho por la Universidad de Las Américas, aseguró que trabaja como abogado en Estados Unidos para la empresa Kei Partners, aunque no hay registros de que tenga licencia para ejercer en la Unión Americana. Constantemente en redes sociales comparte imágenes de él en Estados Unidos, en compañía de su esposa Carolyn Adams.

El rol político de Andrés Manuel López Beltrán, Andy

Andy López Beltrán es el segundo hijo del expresidente AMLO. Nació el 21 de agosto de 1986. Entre octubre de 2024 y mayo de 2026 fue secretario de organización del partido Morena.

Al dejar dicho cargo en ese instituto político, Andy aspira a ser candidato a una diputación federal por el estado de Tabasco para las elecciones intermedias del 2027, por lo cual hace recorridos en la entidad desde hace unas semanas.

Andy es fundador y socio mayoritario de la chocolatería Finca Rocío y tiene una participación accionaria en una empresa vinícola llamada Vinos Cósmicos, fundada en 2021.

Investigaciones periodísticas apuntan a que Andy ha sido crucial en tráfico de influencias para asignar contratos gubernamentales a amigos, especialmente en proyectos como la refinería de Dos Bocas y el malecón de Villahermosa.

Gonzalo Alfonso López Beltrán, “Bobby”,y su relación con el Tren Maya

Bobby López Beltrán actualmente es operador político para el partido Morena en la Ciudad de México. Junto con sus dos hermanos, forma parte de la chocolatera Finca Rocío.

Aunque no recibió un sueldo, su padre, Andrés Manuel López Obrador, lo designó como supervisor “honorífico” de infraestructura para coordinar y vigilar tramos de la construcción del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Investigaciones periodísticas también apuntan a que amigos de Bobby López Beltrán se beneficiaron de contratos para el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Hasta 2021 colaboró con el equipo de béisbol Gigantes de San Francisco.

Jesús Ernesto López Gutiérrez: el hijo menor de AMLO

El más joven de los hijos de AMLO, Jesús Ernesto López Gutiérrez, nació el 23 de abril de 2007 y tiene 19 años de edad.

Él no ha trabajado en algún cargo público y estudia la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental.