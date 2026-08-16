“Saludos": José Ramón López Beltrán presume fotos desde EU con pulseras y relojes millonarios

Mientras a Andrés Manuel López Beltrán le quitaron la visa, su hermano, José Ramón, disfruta de un paseo por Disneyland en compañía de su esposa Carolyn Adams y sus hijos, mientras además luce un brazalete de lujo.

Polémica en redes por los lujos de José Ramón López Beltrán en Disneyland

El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 11 de mayo de 2020 clamaba que con un par de zapatos era suficiente y que no había que tener más, usa un brazalete de la firma Hermès Clic HH, que tiene un valor de aproximadamente 17 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el reportero Jorge García Orozco.

La imagen apareció durante un video compartido por Adams en su perfil de Instagram, donde comparte actividades con sus hijos y José Ramón López Beltrán también luce un reloj Rolex Datejust 41, con costo de 314 mil pesos mexicanos.

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO, disfruta Disneylandia



Las imágenes las comparte su esposa, Carolyn Adams



Todo ocurre en medio de la polémica por el retiro de la visa a Andy



José Ramón luce un brazalete Hermès Clic HH de 17 mil pesos



📷 @jorgegogdl pic.twitter.com/tmmbpUlSBV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 16, 2026

Además, José Ramón López Beltrán compartió una fotografía donde aparece afuera de una tienda de conveniencia Buc-ee's. “Saludos desde @bucees”, escribió en su perfil de la red social X el hijo mayor del expresidente mexicano.

José Ramón López Beltrán usando un un Rolex Datejust 41 acero y oro con brazalete oyster y bisel liso de $18,450 dólares ($314,000 pesos al tipo de cambio de hoy)



Hace 7 años @jgnaredo y @zorrotapatio hicieron un “reportaje” donde decían que no tenía ni para la gasolina… pic.twitter.com/Qw7o4RIpsr — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 16, 2026

La publicación de estas fotografías ocurrió en el contexto en el cual Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, reveló que el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa para ingresar a dicho país.

Por medio de una carta que publicó el viernes 14 de agosto de 2026, Andy López Beltrán culpó a Marco Rubio y Christopher Landau por haberle retirado el permiso de viaje a la Unión Americana y hasta le pidió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que destituyera a su secretario y subsecretario de Estado.

La respuesta de Andy López Beltrán y sus críticas a funcionarios de Estados Unidos

“No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza, y puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía”; menciona la misiva firmada por Andrés Manuel López Beltrán.

