¡Transformó su dolor en fuerza! Erika, una mujer con discapacidad que lucha todos los días para salir adelante
Erika sufrió un accidente que la dejó sin movilidad en ambas piernas, hoy 14 años después, logró salir adelante y darle una oportunidad a la vida.
La vida de Erika cambió para siempre hace 14 años, con un accidente que le arrebató a su pequeña hija de solo 4 meses de edad, junto con la movilidad de sus piernas; sin embargo, no se rindió y salió adelante.
Hoy, es madre de un joven de 21 años y una pequeña de 10 años, quien llegó a enseñarle que la vida vale la pena y que todos merecen una segunda oportunidad.
“A mí me dolió pasar todo este proceso y no me gusta llorar pero hay días en los que se me sigue partiendo el corazón”, compartió.
Luchadora incansable: Erika tiene dos trabajos; comienza su día desde las 3 de la madrugada
¡Una verdadera luchadora! Decidida a continuar con su vida, Erika, abrió un pequeño negocio de lunches llamado “Maldita lisiada”, con el que lleva más de un año y medio.
Desde las 3 de la madrugada, prepara todo lo necesario para estar antes de la 7:00 de la mañana en la estación del Metro Exposición, donde se instala bajo un árbol, a un costado de la calle Plutarco Elías Calles, y a pesar de que no hay cajones azules, logra estacionar su auto en donde puede y comienza la jornada con una sonrisa.
Y eso no es todo, a las 10:00 de la mañana, arranca su segundo trabajo como conductora de aplicación, esforzándose para salir adelante y darle una buena vida a sus hijos.
“Le pongo el doble de ganas a la vida, al querer salir adelante (...) Que a lo mejor eché a perder muchos años de mi vida y esto recuperándome”, explicó.
Erika le da una segunda oportunidad a la vida; pide a sus seguidores valorar su movilidad
Además de sus dos trabajos, Erika, encontró una comunidad en redes sociales, pues a través de transmisiones en vivo, comparte su día a día, regalándole a los espectadores frases motivadoras, y un mensaje claro: “Valorar su movilidad. ”
La historia de Erika ha tocado los corazones de millones de personas, que diariamente la ven su lucha para salir adelante y darse una segunda oportunidad. Con las donaciones que gana, realiza lunches para regalarlos a otras personas.
“Me merezco una oportunidad después de todo lo que he vivido y pues no sé, el dolor lo vengo convirtiendo en sabiduría para entender lo que ha pasado”, dijo para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.