La vida de Erika cambió para siempre hace 14 años, con un accidente que le arrebató a su pequeña hija de solo 4 meses de edad, junto con la movilidad de sus piernas; sin embargo, no se rindió y salió adelante.

Hoy, es madre de un joven de 21 años y una pequeña de 10 años, quien llegó a enseñarle que la vida vale la pena y que todos merecen una segunda oportunidad.

“A mí me dolió pasar todo este proceso y no me gusta llorar pero hay días en los que se me sigue partiendo el corazón”, compartió.

Luchadora incansable: Erika tiene dos trabajos; comienza su día desde las 3 de la madrugada

¡Una verdadera luchadora! Decidida a continuar con su vida, Erika, abrió un pequeño negocio de lunches llamado “Maldita lisiada”, con el que lleva más de un año y medio.

Desde las 3 de la madrugada, prepara todo lo necesario para estar antes de la 7:00 de la mañana en la estación del Metro Exposición, donde se instala bajo un árbol, a un costado de la calle Plutarco Elías Calles, y a pesar de que no hay cajones azules, logra estacionar su auto en donde puede y comienza la jornada con una sonrisa.

Y eso no es todo, a las 10:00 de la mañana, arranca su segundo trabajo como conductora de aplicación, esforzándose para salir adelante y darle una buena vida a sus hijos.

“Le pongo el doble de ganas a la vida, al querer salir adelante (...) Que a lo mejor eché a perder muchos años de mi vida y esto recuperándome”, explicó.

Erika le da una segunda oportunidad a la vida; pide a sus seguidores valorar su movilidad

Además de sus dos trabajos, Erika, encontró una comunidad en redes sociales, pues a través de transmisiones en vivo, comparte su día a día, regalándole a los espectadores frases motivadoras, y un mensaje claro: “Valorar su movilidad. ”

La historia de Erika ha tocado los corazones de millones de personas, que diariamente la ven su lucha para salir adelante y darse una segunda oportunidad. Con las donaciones que gana, realiza lunches para regalarlos a otras personas.

“Me merezco una oportunidad después de todo lo que he vivido y pues no sé, el dolor lo vengo convirtiendo en sabiduría para entender lo que ha pasado”, dijo para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.