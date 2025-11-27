Debido a incumplimientos en normas municipales y fallas en materia de seguridad, se anunció el cierre del Hotel Mundo Maya, uno de los complejos turísticos construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de la infraestructura del Tren Maya en Edzná, Campeche.

La operadora gubernamental Mundo Maya emitió un comunicado informando que el cierre —hasta el momento, temporal— tiene como finalidad ajustar la operación del complejo a la normatividad municipal y cumplir con estándares de seguridad necesarios para el funcionamiento del hotel.

Sin embargo, el documento no especifica qué fallas fueron detectadas, ni por qué los presuntos incumplimientos se identificaron hasta ahora.

Reembolso o reubicación para los huéspedes con reservación

La operadora informó que debido al cierre del Hotel Mundo Maya en Edzná, está contactando a todas las personas que tenían reservaciones para ofrecerles:



Reembolso total

Reubicación en otro hotel de la ruta del Tren Maya

El hotel en Edzná no registra alta afluencia turística

El cierre ocurre en un contexto de baja ocupación. En 2024, el Hotel Mundo Maya en Edzná —que cuenta con 164 habitaciones— recibió sólo 104 huéspedes en las temporadas de Navidad y Año Nuevo, una cifra muy por debajo de su capacidad.

Hotel Mundo Maya en Edzná, Campeche: Un proyecto turístico en revisión

El hotel forma parte del conjunto de infraestructura desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del proyecto del Tren Maya, una de las obras faraónicas de la 4T.

El cierre temporal se suma a otras observaciones y cuestionamientos sobre la operación, costos y ocupación de los hoteles gubernamentales creados para impulsar el turismo en la región.