¡Cada vez más lejos de un buen sistema de salud! En Jiutepec, Morelos, un hospital del IMSS-Bienestar ya tendría que estar operando y atendiendo a los pacientes; sin embargo, esto será imposible debido a que se descubrieron robos millonarios en las obras y equipo médico.

Especialistas en finanzas estiman que la cifra oscila entre los 700 millones de pesos (mdp).

“Cifras preliminares serían 189 millones de pesos, pero fueron corregidas a 227, pero si tomamos en cuenta las consideraciones que hacen los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, creo que la cifra será cercana a los 700 millones de pesos”, explicó José Oliver, especialista financiero.

¿Y el equipo médico? El costo del fraude que retrasa la apertura del hospital de Jiutepec

La irregularidades del hospital IMSS-Bienestar, ubicado en Jiutepec, Morelos, son del periodo 2023-2024 y que, según especialistas, incluyen equipos médicos que ya habían sido entregados, pagados y facturados; sin embargo, no se encuentran en esta clínica.

Supuestamente, el hospital de Jiutepec sería inaugurado en mayo del 2025, pero aún no lo terminan; personal de seguridad de la zona estima que falta un año más de trabajos para que este lugar pueda comenzar a “operar”.

“Incluye equipos que ya fueron adquiridos (...) Ya fueron pagados y facturados pero ciertamente no se encuentran en el hospital, y dicho por los fabricantes de estos equipos, ya perdieron su vigencia, su garantía, lo cual encarece el desfalco”, compartió José Oliver, especialista financiero, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Clínicas del IMSS en Morelos abandonadas y con medicamento caduco; otras están saturadas

Lo mismo pasa con otro centro de salud en Jiutepec, Morelos, el cual lleva sin funcionar desde hace un año; dentro del inmueble se encuentran cajas con medicamentos que ya se echaron a perder.

Vecinos de la zona, aseguran que el hospital fue cerrado debido a las grietas que había en las habitaciones y consultorios.

Por otro lado, otra de las clínicas del IMSS en Morelos se encuentran saturadas y sin citas con especialistas, perjudicando a las y los pacientes que necesitan atención médica.

“Me quieren mandar a Zacatepec (...) Algo se tiene que hacer, no podemos seguir viviendo así , dijo ina de las pacientes afectadas por la falta de atención en esta clínica. ”