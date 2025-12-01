¡Siguen las preocupaciones! Algunas zonas de Poza Rica, Veracruz, se quedaron sin agua potable debido a la presencia de hidrocarburo en el Río Cazones y el arroyo “Sal si puedes”; la situación preocupa a las y los habitantes al margen de los afluentes.

El hidrocarburo en el agua de Poza Rica fue identificado tras el aumento en el nivel del río y arroyo tras las fuertes lluvias registradas en el norte veracruzano. Además, señalan que las labores de limpieza por las inundaciones del 10 de octubre siguen sin realizarse.

“Nos ha afectado más que nada en la limpieza (...) El lodo se quita con pura agua, pero el chapo es más complicado, tenemos que usar un desengrasante especial (...) Hay gente que está usando aguarrás”, contó Santiago, habitante de Pizza Rica.

Suspenden suministro en Poza Rica debido al agua contaminada

La oficina operadora de la Comisión del Agua de Veracruz, reportó que el hidrocarburo logró observarse desde la planta de captación, ubicada en el municipio de Coatzintla, por lo que se mantiene la suspensión del suministro de agua en las zonas afectadas.

“Ahorita pues si tenemos agua resguardada pues con eso vamos a estar cubriéndonos los días (...) Esperemos que no tarden mucho en que tengamos nuevamente agua (...) Desafortunadamente lo que son el arroyo no ha tenido lo que es el mantenimiento”, compartió Eva Solís, habitante de Poza Rica.

Por otro lado, en sectores como la colonia Palma Sola continúan con la limpieza de desechos que dejó la inundación del pasado 10 de octubre 2025.Actualmente, se enfrentan a las lluvias que ha dejado el frente frío número 16.

La presencia del hidrocarburo en las aguas del Río Cazones y el arroyo “Sal si puedes”, fue reportada al personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX); sin embargo, no se ha emitido información oficial por parte de esta empresa.

¿Cuáles son los riesgos del hidrocarburo en el agua?

Según expertos, el hidrocarburo en el agua no es sólo una mancha, pues sus componentes son difíciles de eliminar con los tratamientos de potabilización convencionales.

Este material, puede darle un olor y sabor desagradable a los líquidos, por lo que es inaceptable para el consumo humano, higiene o preparación de alimentos.

Los riesgos de la presencia de hidrocarburo en el agua de Veracruz podría provocar algunos daños a la salud como problemas respiratorios, cardiovasculares, hepáticos o renales.