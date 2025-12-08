Han pasado 18 días desde la desaparición de cuatro transportistas en Oaxaca; sus familias los reportaron ante las autoridades desde el pasado 20 de noviembre, viajaban de Tamaulipas a su estado, a Oaxaca y hasta ahora no ha habido avances en la investigación.

¿Cómo ocurrió la desaparición de los transportistas en Oaxaca?

Lo que sabe hasta el momento, es que los testigos están afirmando que, los tráileres en los que viajaban, pues estuvieron abandonados varios días en un tramo de la carretera transísmica, ahí cerca del municipio Matías Romero Avendaño, en la región del istmo de Tehuantepeque, en Oaxaca; estaban con las puertas abiertas, con las llaves puestas.

Son detalles que de pronto la misma familia va encontrando en medio de la investigación; Israel Moreno es hermano de Alder Francisco, uno de estos cuatro desaparecidos que, pasan los días, y sigue pidiendo ayuda para encontrar su hermano Israel.

Avances y obstáculos en la investigación por la desaparición de los transportistas en Oaxaca

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; cómo avanza el caso tras la denuncia ante la Fiscalía.

Israel explicó que, tras la denuncia presentada por su cuñada en la Fiscalía de Oaxaca capital, no han recibido información clara sobre las investigaciones; señaló que la última ubicación conocida proviene del celular de su hermano, que marcó señal en la zona donde otros traileros grabaron los videos que hoy circulan y donde aparecieron las unidades con las puertas abiertas y pertenencias adentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESAPARECEN CUATRO TRANSPORTISTAS EN CARRETERA DE OAXACA; ÚLTIMA COMUNICACIÓN FUE EN MATÍAS ROMERO

HAN PASADO 18 DÍAS desde la desaparición de 4 transportistas en Oaxaca.



Sus familias los reportaron el 20 de noviembre. Viajaban de Tamaulipas hacia Oaxaca… y desde entonces: cero avances, ninguna pista confirmada y ninguna explicación oficial.



Israel Moreno, hermano de Aldher… pic.twitter.com/v3aLPTe9xr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2025

Contó que los cuatro transportistas viajaban en caravana y que la última comunicación ocurrió cuando presuntamente se detuvieron a cenar en un punto donde hay presencia de Guardia Nacional, un Banco del Bienestar y un destacamento militar; después de esa parada, sus teléfonos dejaron de responder.

La familia supo que una mujer que pasó por la zona tomó fotos del interior de los tráileres, los encontró abiertos y con las llaves puestas; sin embargo, un agente del lugar le pidió retirarse, esa información fue clave para confirmar que pertenecían a Alder y a su compañero Andrés Eloy.

Sobre la empresa para la que trabajaba su hermano, Israel comentó que dejaron de responder a los mensajes y no han brindado apoyo; tampoco existían antecedentes de amenazas previas o desconexiones prolongadas durante sus rutas.

Hoy, las familias buscan apoyo en la comunidad de Oaxaca, en otros transportistas y en abogados que acompañen el proceso, luego de que las cámaras de la zona fueron borradas y los tráileres retirados sin explicación. Continúan coordinadas entre ellas para mantener viva la búsqueda de los cuatro transportistas desaparecidos.