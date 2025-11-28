La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sigue avanzando y abriendo nuevas aristas. A tres meses del crimen, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que uno de los principales implicados continúa prófugo, mientras que los agentes detenidos enfrentarán un fortalecimiento de pruebas en su contra.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que el hombre más buscado actualmente es el coronel retirado José Manuel Jiménez, quien encabezaba al grupo de siete escoltas asignados para la seguridad de Carlos Manzo. De acuerdo con las autoridades, Jiménez ya es rastreado no solo en Michoacán, sino también en entidades vecinas e incluso en la Ciudad de México, donde se cree que podría estar ocultándose.

El coronel retirado, único prófugo del caso

La Fiscalía confirmó que José Manuel Jiménez es el único integrante del grupo de escoltas que logró evadir a las autoridades tras el asesinato. Durante un encuentro con medios, Carlos Torres Piña declaró:

“Hay uno que está prófugo, que es el coronel..."Las autoridades explicaron que el operativo de localización se ha extendido a diversas corporaciones municipales, estatales y federales, debido al nivel de riesgo que representa su posible participación en el crimen.

El escolta detenido que habría disparado a quemarropa

Entre los detenidos se encuentra Demetrio de la Cruz, escolta señalado por presuntamente haber disparado a quemarropa contra Víctor Manuel Ubaldo, identificado como el asesino directo de Manzo Rodríguez. La Fiscalía detalló que este disparo ocurrió 15 segundos después de que Ubaldo habría atacado al alcalde, lo que podría configurar uso excesivo de la fuerza.

El fiscal lo explicó así: “Es un exceso toda vez que fue 15 segundos después...”. La institución adelantó que durante los próximos tres meses reforzará las pruebas contra todos los implicados y continuará reconstruyendo los momentos clave del ataque para determinar responsabilidades.

Nuevas líneas de investigación en el caso de Carlos Manzo: señalamientos contra actores políticos

Además de los escoltas, la Fiscalía confirmó que se abrirán nuevas líneas de investigación, incluyendo aquellas que apuntan a presuntos conflictos políticos previos al asesinato. Entre los nombres mencionados están:



Raúl Morón, senador de Morena

Leonel Godoy, diputado federal

Nacho Campos, exalcalde de Uruapan

Estos actores políticos fueron señalados por el propio Carlos Manzo en diversas denuncias por presunta corrupción, amenazas e incluso nexos criminales. La Fiscalía indicó que estas líneas serán investigadas a profundidad para descartar o confirmar su posible vínculo con el ataque.

Los próximos meses serán clave para el caso: se reforzarán pruebas, se ampliarán declaraciones, y continuará la búsqueda del coronel prófugo. Con nuevas líneas abiertas y más interrogantes que respuestas, el caso Manzo podría tomar un rumbo determinante en las próximas semanas.