En el norte del país suenan los tambores de guerra, debido a que agricultores de Chihuahua y Zacatecas no están conformes con los cambios a la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Ante ello, decidieron tomar medidas contundentes: bloqueos en puentes internacionales y casetas de peaje para exigir que se cumpla lo acordado.

Bloqueos en carreteras de México; caravanas en contra de la Ley de Aguas

Productores de Chihuahua se apostaron en la frontera con Estados Unidos, bloqueando por 30 minutos las aduanas de Santa Teresa, Nuevo México, y Tornillo, Texas.

Los agricultores buscaron llamar la atención de las autoridades y asegurar que se respeten los acuerdos pendientes.

“Nos mintieron pues… nosotros íbamos muy contentos a nuestra casa y al último hubo rechazo. Por eso estamos aquí de nuevo”, protestó Abraham Neufell, agricultor de Nuevo Casas Grandes.

Mientras tanto, en Zacatecas, los campesinos tomaron las casetas de peaje que conectan con Aguascalientes, dejando un carril abierto para el tránsito vehicular y organizando la protesta de manera escalonada.

“Sería nuestro segundo día, solo nos cambiamos de lugar, nos organizamos y cambiamos la estrategia. Hoy es día de manifestación y de abrir las plumas y dar libre tránsito”, narró Edgar Muñoz, productor agrícola.

Los agricultores del norte volvieron a las calles...



Productores de #Chihuahua y #Zacatecas bloquearon casetas y puentes fronterizos para exigir los cambios prometidos a la #LeyDeAguas



Aseguran que el gobierno morenista incumplió los acuerdos y advierten que sus protestas… pic.twitter.com/SSfDxK3P7P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

¿Qué modificaciones hay en la Ley de Aguas Nacionales?

Los agricultores denuncian que las modificaciones a la Ley de Aguas prometidas por el gobierno federal son insuficientes o superficiales.

“Lo que habían prometido es que iba a haber unos cambios, unos arreglos a la nueva ley, y nomás le pintaron al pollo menos plumas o más plumas”, señaló Ariel Reyes, de Galeana, Chihuahua.

Las autoridades aseguran que las modificaciones buscan terminar con la sobreexplotación y el mercado negro de agua, aunque de no implementarse correctamente, podrían afectar al sector agropecuario.

“Si nos afecta a nosotros, pues le va a afectar a toda la población. No podremos generar alimentos, lo que hará que los precios suban y dependeremos más de otros países, algo que no nos conviene”, afirmaron agricultores.

Mantendrán bloqueos en México hasta obtener respuesta

En pie de lucha, y por tercer día consecutivo, agricultores mantendrán protestas hasta que el gobierno federal dé una solución clara al conflicto del agua.

En otros estados, como Tamaulipas, los productores esperan la última respuesta de las autoridades para reunirse y definir sus próximas acciones, pues, una vez más, están cansados de promesas incumplidas.

