La historia del ‘Robinson Crusoe’ italiano, aquí te la contamos

Mauro Morandi fue apodado como el ‘Robinson Crusoe italiano’ por vivir más de 30 años en completa soledad en la isla de Budelli, un paraíso deshabitado de la región de Cerdeña, Italia.

El ermitaño de 82 años de edad llegó a la isla en 1989 por casualidad y desde entonces se convirtió en el guardián de la isla hasta que este lunes hizo una sorpresiva declaración en su cuenta de Facebook: "¡Me harté, me largo!”

Todo comenzó cuando Mauro, entonces profesor de educación física en su natal Módena, compró un catamarán junto a sus amigos y pareja con el objetivo de navegar hasta Polinesia. Por casualidad, el navío pasó por la isla de Budelli, donde se encontraron al entonces guardián de la isla, quien les dijo que estaba por marcharse. Sin dudarlo, Mauro decidió ocupar su lugar y vivir en completa soledad, renunciando a todo.

La isla tiene una extensión de 1.6 kilómetros cuadrados, y es considerada como una de las más bellas y peligrosas del mar Mediterráneo. Su principal atractivo es la Playa Rosa, formada por diminutos fragmentos de coral y conchas del mismo color. A este lugar sólo se puede acceder con un permiso especial.

Te puede interesar: Confinamiento impactó en desarrollo del habla en niños

Autoridades no querían a Mauro

Durante todo este tiempo, las autoridades de la Cerdeña habían intentado desalojar a Mauro, bajo el argumento de que no tenía permiso para vivir ahí, pero el reclamo popular de la comunidad y su estupenda labor evitaron que se fuera.

“Llevo 20 años luchando contra los que me quieren echar, aunque siempre he estado respaldado y no lo hago solo por Burdelli, sino también por los que me apoyan, ahora sí estoy harto y me voy”, fue el mensaje que Mauro compartió en su cuenta de Facebook, donde ha publicado infinidad de fotos sobre la isla y sus maravillas.

Mauro vivía sin televisión y radio, pero se conectaba a internet para documentar las bellezas de la isla.

En realidad, la principal razón para que el ‘Robinson Crusoe italiano’ decidió abandonar la isla, es porque encontró el amor.

Mauro confesó estar enamorado y que incluso ya rentó una casa en la comunidad de La Magdalena y “empezar una vida juntos y no volver a estar solo nunca”.

Mauro explicó que la pandemia no fue difícil para él, pues ya está acostumbrado a la soledad, aunque añadió que ahora que volverá a tener contacto con las personas será necesario que se vacune.

Te puede interesar: Billie Eilish ya tiene fecha de estreno para nuevo álbum