“El Chaka” se hizo pasar por agente y mató a un menor en Cuautitlán

Un sujeto apodado "El Chaka" en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex) fue detenido y está bajo investigación por presuntamente hacerse pasar por agente y matar a tres personas, entre ellas, un menor de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la probable participación de José Saturnino “N”, alias “El Chaka” en el delito de homicidio en agravio de tres personas y por homicidio calificado en grado de tentativa.

Víctimas de "El Chaka" fueron atacadas en su propia casa

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los hechos ocurrieron el 25 de julio de este mismo año cuando dos adultos y un menor de edad murieron en su propia casa.

También otro adulto resultó con lesiones cuando se encontraban en su domicilio, localizado en la colonia Santa María Guadalupe La Quebrada.

"El Chaka" y otros sujetos fingieron ser policías ministeriales

A dicho sitio arribaron cinco sujetos, entre ellos el ahora investigado, quienes habrían ingresado hasta las habitaciones donde se encontraban las víctimas, ostentándose como supuestos “policías ministeriales” y habrían accionado armas de fuego en contra de las víctimas.

Derivado de esta agresión, un masculino, una femenina y un menor de edad perdieron la vida, en tanto que una persona más resultó lesionada, en tanto que los probables responsables huyeron del sitio.

Por lo anterior, esta Representación Social dio inicio a las investigaciones correspondientes, mediante las cuales le fue posible identificar a los probables intervinientes en el hecho y solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Este mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía mexiquense, quienes aprehendieron a José Saturnino “N” y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

Dicha autoridad al conocer de las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público para demostrar la probable responsabilidad de alias “El Chaka”, determinó vincularlo a proceso por los delitos de homicidio por haberse privado de la vida a más de dos personas en un mismo hecho delictuoso y de homicidio calificado en grado de tentativa.

Por lo mismo estableció un plazo de dos meses y ocho días para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.