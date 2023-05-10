Hombre armado entra a orfanato y mata a su exnovia menor de edad en Polonia
La policía dice que el hombre armado ingresó por una de las ventanas del orfanato para atacar directamente a su exnovia. Nueve personas más resultaron heridas
Autoridades de Polonia informaron que un hombre armado ingresó a un orfanato y mató a una adolescente e hirió a otras nueve personas.
El agresor ingresó al orfanato con cuchillo, dijo la policía en la ciudad central de Lodz.
El hombre armado tiene 19 años
La policía recibió información de que un hombre de 19 años había ingresado al orfanato en el pueblo de Tomislawice cerca de Lodz y había atacado a los residentes con un objeto afilado, dijo la portavoz policial Aneta Sobieraj.
"Una persona, una niña de 16 años que estaba bajo el cuidado del orfanato, perdió la vida instantáneamente debido a estos ataques", dijo.
Cinco personas hospitalizadas
Cinco personas fueron hospitalizadas como resultado del incidente, pero sus vidas no estaban en peligro, dijo Sobieraj. Otros cuatro fueron atendidos en el acto.
El hombre armado ya fue detenido en su casa
El atacante fue detenido en su lugar de residencia aproximadamente una hora después del incidente y no opuso resistencia. Estaba sobrio en el momento de su arresto, pero la policía también estaba probando drogas, dijo Sobieraj.
Varios testigos han señalado que los dos adolescentes se conocían y habían sido pareja en el pasado.
Investigan motivos del ataque
Los fiscales estaban investigando todos los elementos del último período de la vida de la víctima, incluida su relación con el atacante, dijo Jolanta Szkilnik, portavoz de la oficina del fiscal de distrito.
Los otros niños del orfanato estaban recibiendo atención psicológica, dijo Mariusz Badzior, el administrador del distrito de Sieradz.
En el momento del ataque, 13 personas se encontraban en el orfanato, incluido un empleado.