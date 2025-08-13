Encargado de hotel en CDMX descubre a hombre golpeando a su pareja

La agresión ocurrió en la habitación de un hotel en la Ciudad de México (CDMX). Dentro de esta, una mujer habría sido golpeada y el presunto responsable, su pareja, fue detenido tras ser descubierto.

El caso se dio a conocer este martes 12 de agosto de 2025 tras un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el cual señala que policías arrestaron al hombre por estos hechos ocurridos en la alcaldía Azcapotzalco.

Empleado de hotel en CDMX se percató de la agresión

La situación se registró en un hotel ubicado en avenida de Las Granjas y la calle Rabaul, colonia Un Hogar Para Cada Trabajador.

Policías de la SSC patrullaban por la zona cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente los alertaron de agresiones al interior de un hotel en dicha dirección.

Al llegar, se entrevistaron con un hombre quien dijo ser encargado del lugar y les informó que en una de las habitaciones, se escuchaba que un sujeto golpeaba a una mujer, por ello decidió pedir ayuda.

Mujer abrió la puerta de habitación y policías la vieron golpeada

Al escuchar esto, los oficiales se aproximaron a la habitación y al tocar la puerta salió una mujer que presentaba golpes en el rostro.

La mujer de 37 años de edad informó que, momentos antes, al ingerir bebidas embriagantes con su novio, este repentinamente comenzó a golpearla.

Los oficiales resguardaron a la ciudadana y solicitaron el arribo de una ambulancia. Paramédicos de Protección Civil, que llegaron a brindar los primeros auxilios a la afectada, la diagnosticaron con una contusión directa en el ojo derecho y policontundida, sin ameritar traslado hospitalario.

Investigan a hombre por agresión a su pareja en hotel de CDMX

A petición de la denunciante, los policías detuvieron al interior del cuarto, al hombre de 31 años de edad, y LOS trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación del caso.

Antes de que se retirara del lugar, los policías de la SSC le brindaron orientación para recibir apoyo psicológico y legal, en las instancias correspondientes de ayuda a la mujer.

