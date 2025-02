Detienen al hombre que mordió el glúteo a joven en Celaya, Guanajuato; lo acusan de abuso sexual

La Fiscalía General de Guanajuato informó sobre la detención de Federico Esteban “N”, quien fue captado en video agrediendo sexualmente a una joven el pasado domingo 2 de febrero en Celaya.

Videos difundidos muestran al agresor de 45 año bajando de su automóvil y, aprovechando que la víctima estaba distraída mientras abría la puerta de su domicilio, se acercó por detrás y le mordió el glúteo.

#AlMomento



🚨 DETENIDO POR ABUSO SEXUAL EN CELAYA 🚨



La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha capturado a FEDERICO ESTEBÁN "N", de 45 años, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual.



Este agresor fue identificado y detenido tras atacar a…

¿Cómo ocurrió la agresión en Celaya, Guanajuato?

El ataque tuvo lugar el pasado domingo, alrededor de las 18:00 horas, en la Avenida 12 de Octubre, en la colonia Zona de Oro. Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima caminaba hacia su domicilio cuando un automóvil blanco, tipo Tsuru, comenzó a seguirla.

Al llegar a la puerta de su casa, la joven intentó abrir la cerradura, sin imaginar que un hombre descendería del vehículo para acercarse rápidamente a ella y morderle los glúteos.

“No le vi la cara, lo vi agachado, me agarró... no sé si me quería morder o chupar porque sentí mojada la parte de atrás. Entonces grité, tiré mis cosas y mi vecino salió. Él se echó a correr y hasta se le cayó la gorra” narró la víctima para un medio local de Celaya.

🔴 Katherine exige justicia tras ser atacada en #Celaya



Un hombre agredió a Katherine el pasado domingo cuando estaba por entrar a su casa en la colonia Zona de Oro 1, en Celaya, #Guanajuato. Desde entonces, vive con miedo y teme represalias.

“Vivo con temor": Joven exige justicia tras ataque en Celaya, Guanajuato

Tras la agresión, la víctima, identificada como Katherine, narró para Fuerza Informativa Azteca (FIA) su temor de que el agresor regresara a su domicilio.

Además, denunció que en un principio las autoridades locales habían desestimado el caso debido a la falta de una denuncia formal. “Quiero que lo detengan y pague por lo sucedido”, expresó.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de X la detención de Federico Esteban, de 45 años, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual.

¿Qué pasará con el agresor de Celaya?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, el artículo 187 establece sanciones para quienes cometan abuso sexual, enfatizando que si el acto se realiza sin consentimiento, la sanción va de uno a diez años de prisión, además de una multa económica 100 días de salario.

Respecto al caso del agresor de Celaya, el proceso judicial determinará la responsabilidad de Federico Esteban y la pena que enfrentará. Mientras tanto, el caso ha generado indignación entre la sociedad, que exige sanciones ejemplares para los agresores de violencia sexual.