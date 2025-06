¡Que siempre sí! Marilyn Manson en San Luis Potosí; así lo confirma el gobierno

La Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 ha generado gran expectativa tras anunciar la participación de Marilyn Manson, una de las figuras más controvertidas y reconocidas del rock internacional, quien llegará a San Luis Potosí; el anuncio no ha estado exento de controversia.

Iglesia en San Luis Potosí pide cancelar presentación de Marilyn Manson

La Arquidiócesis de San Luis Potosí, encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, pidió formalmente la cancelación del concierto.

En declaraciones a medios locales, el líder religioso expresó su preocupación por el mensaje que el espectáculo podría enviar a los jóvenes potosinos.

😈🎤 ¡NO QUIERE A MARILYN MANSON! ARZOBISPO DE #SLP LO LLAMA “INSINUACIÓN DEL MAL” 🚫🙏



🔴 Durante una entrevista, el arzobispo de #SanLuisPotosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, expresó su inconformidad con la presentación del cantante @marilynmanson en la @FenapoOficial, e… pic.twitter.com/e3pwi04Yho — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 16, 2025

En una carta dirigida al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el arzobispo argumentó que el concierto “no aporta una hermandad, una alegría” y que la música del cantante estadounidense podría interpretarse como una “insinuación del mal. Como iglesia nosotros unidos a Cristo el Señor, no podemos nosotros propiciar ninguna insinuación del mal”.

Gobierno de San Luis Potosí confirma presentación deMarilyn Manson

A pesar de la solicitud eclesiástica, el Gobierno estatal ha reafirmado su compromiso con una cartelera incluyente y gratuita para todos los potosinos.

El cantante se presentará con éxitos como The Beautiful People, Sweet Dreams (Are Made of This) y The Dope Show.

La participación de Manson se enmarca en una apuesta por internacionalizar la FENAPO, que este año también contará con artistas de talla global como Tiësto, Belinda, Grupo Frontera y Los Tigres del Norte.

Marilyn Manson will be performing at FENAPO 2025 in San Luis Potosí, Mexico on Sunday, Aug 10th!



Info: https://t.co/tKCflPokVi pic.twitter.com/38O0cCbgVY — Marilyn Manson (@marilynmanson) June 9, 2025

La polémica ha encendido el debate en redes sociales entre quienes defienden la libertad artística y quienes comparten la preocupación de la Iglesia.

Para algunos sectores, la inclusión de Marilyn Manson representa un acto de apertura y pluralidad en la oferta cultural del estado, mientras que para otros refleja una falta de sensibilidad ante valores tradicionales.

Mientras tanto, la presentación del 10 de agosto sigue en pie, y se perfila como uno de los eventos más comentados del verano en San Luis Potosí.