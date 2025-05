ZMG de noche: Hombre en situación pierde la vida tras ser atropellado en Zapopan

La madrugada de este 22 de mayo estuvo marcada por una serie de hechos violentos y emergencias en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), dejando como saldo un fallecido y varios lesionados en los municipios de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Aquí te contamos lo más relevante.

Atropellan a hombre en situación de calle en Periférico Norte, Zapopan

En Zapopan, un hombre en situación de calle fue atropellado en los carriles centrales del Periférico Norte, a la altura de la avenida Parres Arias, en la colonia Jardines de los Belenes. El incidente ocurrió cuando la víctima, de entre 40 y 50 años, intentó cruzar la vialidad en una zona prohibida. Paramédicos de la Cruz Verde Zapopan Norte atendieron al hombre, quien presentaba contusiones, heridas en el cráneo y fracturas expuestas.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida atropellado sobre Periférico en la Col. Jardines de los Belenes en Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/xG3WbPlddc — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 22, 2025

Fue ingresado en estado grave al cubículo de shock para valoración médica. Horas más tarde, personal de la Fiscalía de Jalisco fue notificado de su fallecimiento y el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de medicina forense. El conductor involucrado fue retenido por la Policía de Zapopan y declaró que no pudo frenar a tiempo debido a la imprudencia del peatón al cruzar la vía.

Hombre lesionado con arma de postas en Guadalajara

En la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, elementos de la policía municipal respondieron a un reporte de una persona herida por arma de fuego en una finca ubicada en la avenida Juan Pablo II y la calle Pepe Guízar. Al arribar, localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años con manchas hemáticas en el cráneo. Sin embargo, paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que las lesiones no correspondían a un proyectil de arma de fuego, sino a una posta de tiro deportivo. En el lugar fue asegurada un arma de aire, por lo que las autoridades no descartan que se trate de una autoagresión, ya que el lesionado no pudo aportar datos sobre sus agresores.

Riña y agresión a balazos en Miravalle, San Pedro Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, la tranquilidad de la colonia Miravalle se vio interrumpida por una agresión a balazos tras una riña en la confluencia de las calles Morales y Tototlán. De acuerdo con testigos, la víctima discutió con un grupo de personas que consumían bebidas alcohólicas, lo que derivó en que recibiera un impacto de bala en el abdomen.

🔴#ATENCIÓN | Tras una riña en calles de la Col. Miravalle en Tlaquepaque, un hombre recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen, sus familiares lo trasladaron a una clínica de urgencias.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/QNaTzBBaPb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 22, 2025

El lesionado fue trasladado por familiares a un hospital de tercer nivel en estado grave. Se presume que el agresor es vecino de la zona, por lo que la Fiscalía de Jalisco ya realiza las investigaciones correspondientes.