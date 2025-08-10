“Le dijo ‘feliz cumpleaños’… y le dio la puñalada”; hombre mata a su hermana en Colombia

Un festejo se convirtió en una pesadilla en Colombia, luego de que un hombre matara a su hermana el día de su cumpleaños. Todo se desató luego de que Héctor Jaime López, de 65 años, les pidiera que le bajaran el volumen a la música y no le hicieran caso, por lo que se acerca a su hermana y la apuñala, María Elena López Abonce, de 56 años.

El hecho ocurrió hacia las 4:10 de la madrugada del domingo pasado en el sector conocido como Los Mantequillos en Itagüi, Antioquia. De acuerdo con testigos, el agresor se acercó a su hermana con la intención aparente de felicitarla, pero de manera sorpresiva sacó un arma blanca y la apuñaló.

“Le dijo ‘feliz cumpleaños, hermanita’… y le dio la puñalada”, relató John Anderson Muñoz, hijo de la víctima, al noticiero Telemedellín.

Mujer fue asesinada en Itagüí presuntamente por su hermano en plena fiesta de cumpleaños. María Elena López celebró su cumpleaños 56 y también el último de su vida. La alegría de la fiesta terminó en una tragedia familiar en una vivienda de la vereda Olivares de Itagüí. La celebración generó una discusión con su hermano de 65 años, quien exigía bajar el volumen de la música. Los problemas de convivencia eran reiterados pero, según la familia, nunca se habían agredido físicamente hasta esa madrugada cuando el supuesto agresor aparentemente alicorado atacó con arma blanca a su propia hermana, quien murió en un hospital.

Capturan al hombre que apuñaló a su hermana

Tras el ataque, el presunto homicida intentó huir, pero horas después se entregó voluntariamente en la estación de Policía de Itagüí. Fue puesto a disposición de la Fiscalía y enfrenta cargos por homicidio agravado, por lo que se prevé que reciba medida de aseguramiento intramural.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del crimen, ya que no existían reportes de conflictos recientes ni amenazas entre ambos hermanos.

Feminicidios en aumento en Antioquia, Colombia

El caso de María Elena López Abonce no es aislado. Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo de Colombia se han registrado 123 feminicidios en el país entre enero y abril de 2025. Entre los departamentos (estados) con más casos se encuentran Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. Tan solo en Antioquia se han registrado 69 casos.

Este preocupante panorama demuestra que la violencia intrafamiliar no es algo particular de México, sino un problema que aqueja a gran parte de Latinoamérica. Mostrando la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención y protección para las mujeres.

El asesinato de María Elena ha causado conmoción en la comunidad de Itagüí. Familiares y vecinos exigen justicia y piden que el caso no quede en la impunidad. La Fiscalía continúa investigando para esclarecer las circunstancias y determinar si existieron antecedentes que puedan explicar esta tragedia.