VIDEO: “Soy tu hijo, seré bueno”: Hombre se despide de su madre bajo los escombros del terremoto en Myanmar

Por medio de redes sociales se dio a conocer la emotiva despedida de un hombre hacia su madre, quien se encontraba abajo los escombros provocados por el terremoto del pasado 28 de marzo del presente año en Myanmar.

De acuerdo con CNN, al menos mil personas han muerto tras el terremoto que azotó cerca de Mandalay, Myanmar, que sacudió a Tailandia, siendo el sismo más fuerte que ha azotado la región en más de un siglo.

Hombre se despide de su madre bajo los escombros de terremoto

Las redes sociales se han inundado de imágenes desgarradoras tras el terremoto de magnitud 7.7, que sacudió Myanmar el viernes pasado. Una de las escenas más impactantes muestra a un hombre tomando la mano de su madre, quien está bajo los escombros.

En medio del dolor, el hombre da el último adiós, pronunciando palabras de amor y despedida, entre sollozos, el hombre le dice: “Madre, soy tu hijo, recitando Dhama en tu nombre”, en referencia a una práctica fundamental del budismo. Luego, conmovido, intenta consolar a su madre y a sí mismo: “No te preocupes por mí. No iré a ningún lugar donde no me quieras. Tampoco haré ninguna estupidez. Seré bueno, no te preocupes por mí”.

Se ha señalado en redes sociales que el hombre es residente de Naypyiday, la capital de Myanmar, sin embargo, no se sabe en qué parte se grabó el video.

Qué paso el pasado 28 de marzo en Myanmar?

Un terremoto de gran magnitud, azotó la región fronteriza entre Myanmar y Tailandia, dejado grandes desastres en sus calles y terminando con la vida de miles de personas. Medios internacionales han capturado fuertes imágenes del terremoto.

Videos e imágenes muestran el derrumbe de estructuras históricas como el Palacio de Mandalay y la destrucción de un puente en Sagaing. Tras lo ocurrido, las personas se quedaron sin luz y sin acceso a internet.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, ha advertido que la cifra de fallecidos podría superar los 10 mil, aumentando la magnitud de la tragedia.