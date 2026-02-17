Acusan desvío de 10 millones para campaña de Adán Augusto; Homero Davis niega financiamiento irregular

El senador de Morena, Homero Davis Castro, rechazó de manera categórica cualquier vínculo con un presunto desvío de 10 millones de pesos del gobierno de Baja California Sur que, de acuerdo con una investigación periodística, habrían sido destinados a la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de su partido.

La supuesta operación se habría realizado a través del Instituto de la Vivienda (INVI) estatal, en la etapa en que Fernanda Villarreal encabezaba el organismo. En ese periodo, Davis Castro se desempeñaba como secretario general de Gobierno en la administración de Víctor Manuel Castro Cosío.

La investigación refiere que el esquema bajo sospecha incluiría simulación de cuentas y transferencias a particulares, de acuerdo con testimonios presentados ante la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, hasta el momento, el legislador sostiene que no existe prueba alguna que lo involucre directamente en dichas acciones.

“Que se investigue sin problema”, responde el Davis Castro ante acusaciones de presunto desvio

En entrevista, el senador fue enfático al desmentir los señalamientos. “No. Absolutamente. Yo siempre los trabajos que he tenido, tanto en el gobierno del estado como en el Senado, han sido apegados totalmente a la ley con toda transparencia”, afirmó.

Asimismo, negó haber recibido instrucciones del entonces gobernador para operar un presunto desvío de recursos públicos y aseguró que no tiene información sobre los 10 millones de pesos mencionados en el reportaje.

“Que se hagan las investigaciones que se deben de hacer sin ningún problema (…) No tengo información de esos 10 millones de pesos”, declaró.

Morenista reconoce cercanía con Adán Augusto López

Davis Castro también reconoció su cercanía personal con López Hernández. “Siempre hemos sido amigos, la verdad (…)”, expresó. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de comparecer ante la autoridad correspondiente, respondió que lo haría sin objeción alguna: “Claro que sí, por supuesto, sin ningún problema con toda transparencia”.

Además, confirmó que solicitó licencia en su momento para respaldar al político tabasqueño durante el proceso interno de Morena. “Sí le ayudamos (…) pedimos licencia en ese tiempo para poder ayudarle a hacer proselitismo, trabajo de logística”, explicó.

El caso se da en un contexto de revisión sobre el uso de recursos públicos en procesos internos partidistas, mientras las autoridades competentes continúan con las indagatorias correspondientes.