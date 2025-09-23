La carencia de medicamentos es un problema persistente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Según refieren los familiares de los pacientes, la situación no ha mejorado.

Ernestina Mijangos, una de las afectadas, expresó su frustración al ser enviada a hacer largas filas para que, al final, le dijeran que no tenían ninguna de las medicinas que necesitaba. Ella lamenta que ni siquiera les dan las gracias por haber esperado, y afirma que el hospital no cuenta con nada de los fármacos.

Familias sin apoyo: el alto costo de las medicinas

Otra familiar, Alejandra Robles, comentó que es una obligación de los parientes salir a conseguir lo que los pacientes necesitan, pues simplemente no hay abasto.

La mujer explica que, cuando no tienen dinero, la búsqueda se vuelve desesperante, obligándolos a buscar farmacias con precios más accesibles. María Lourdes, cuyo familiar con cáncer de hígado es paciente del hospital, confirma esta situación. Ella viajó desde Cuicatlán, Oaxaca, y relata que deben comprar algunas de las medicinas porque no siempre hay las que se requieren.

Pacientes oncológicos: los más afectados por la escasez

Los familiares reportan que la escasez es un problema generalizado, pero que las carencias son mayores en los medicamentos oncológicos. Aunque el personal del hospital hace lo posible con los recursos disponibles, para los familiares el costo de las medicinas es prácticamente imposible de solventar.

Alejandra Robles comenta que nadie está preparado para afrontar una situación así y que, en su desesperación, algunas familias venden los pocos animales que tienen, aunque eso tampoco les asegura que puedan cubrir los gastos. La mujer asegura que Oaxaca se encuentra “en plena derrota” y que, sinceramente, no tienen apoyo.

Ernestina Mijangos añade que han intentado contactar al gobierno, de la misma forma en que este los buscó para obtener su voto, pero no han recibido respuesta. A pesar de que las autoridades afirman en las noticias que hay suministro suficiente, ella asegura que están surtidos de enfermos, de bacterias y de enfermedades.

Este medio buscó una declaración por parte del hospital para conocer su posición ante las denuncias, pero las autoridades se negaron a dar una respuesta. La falta de medicinas sigue afectando la salud de los pacientes oaxaqueños y representa un desafío financiero para sus familias.

