¿Las becas ayudan? De cada 100 niños solo 26 terminan una carrera, el fracaso del gasto millonario

Mientras las autoridades educativas violan la ley al no garantizar condiciones básicas, las escuelas de México se quedan sin estudiantes. Un análisis profundo revela que la política de “becas universales” no está frenando la deserción, sino que parece obedecer a un propósito más político que pedagógico: asegurar votos en lugar de graduados.

La crisis es estructural: planteles sin luz, sin agua y sin servicios esenciales, ahora enfrentan el problema mayor de quedarse sin alumnos.

Deserción escolar va en aumento en México...



Pese a las becas que se brindan en el país, las escuelas se muestran sin luz, agua o servicios esenciales, pero ahora sin alumnos.



De acuerdo con cifras, de 100 estudiantes que ingresaron a la primaria en 2007, solo 26 han logrado… pic.twitter.com/IyO3mTQEmV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

De 100 alumnos en primaria, solo terminan su carrera 26

Las cifras son devastadoras. Según datos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, el sistema educativo mexicano actúa como un filtro implacable:

De cada 100 estudiantes que ingresaron a la primaria en 2007, solo 26 lograron concluir una licenciatura en 2024. Para Marco Antonio Fernández, investigador del Tec de Monterrey y México Evalúa, esto evidencia una falla sistémica: “En el fondo estamos siendo incapaces de brindar una buena educación a la mayoría de nuestras niñas, niños y jóvenes. Es inaceptable que estas oportunidades sean mucho más desiguales dependiendo de dónde uno nazca”.

Becas de Morena: ¿Realmente ayudan o es una estrategia electoral?

A pesar de que el gasto directo en apoyos a estudiantes aumentó, esto no se refleja en las aulas. Especialistas advierten que las becas no están diseñadas para combatir el abandono escolar donde más se necesita.

En el nivel Medio Superior, los apoyos parecen concentrarse en los “primovotantes” (jóvenes próximos a cumplir 18 años). Fernández explica que las becas se enfocan en los alumnos de tercer año de preparatoria —quienes ya sobrevivieron al sistema— y no en los de primer año, que es donde ocurre la mayor “sangría” de deserción.

“No es cierto que sean universales... En el primer año de la prepa no está llegando el número suficiente de becas”, sentenció el investigador.

Por si fuera poco, medir el fracaso es casi imposible debido a la falta de transparencia. María Teresa Gutiérrez, de la organización Mexicanos Primero, denuncia que el Gobierno Federal lleva dos ciclos escolares ocultando las cifras de abandono.

“Uno de los programas federales que recibe mayores recursos son las becas... Si no tenemos la cifra, realmente no sabemos si mejoramos respecto al año anterior o al inicio del sexenio”, advirtió. Mientras la OCDE posiciona a México como uno de los países que menos invierte por estudiante, la realidad en las escuelas es de abandono: sin servicios, sin datos claros y, cada día más, sin alumnos.