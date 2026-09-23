Hospital de Xoco, en crisis: trabajadores denuncian desabasto y fallas en sus instalaciones

El Hospital de Xoco, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar, enfrenta nuevamente señalamientos por falta de medicamentos, insumos y deficiencias en sus instalaciones. A dos meses de que se documentara una situación similar, trabajadores aseguran que persisten las carencias que afectan la atención de los pacientes.

De acuerdo con testimonios recabados por Azteca Noticias, en distintas áreas del hospital faltan insumos como sondas Nelaton, antibióticos, rastrillos y cloruro de sodio. Personal también señaló problemas con la disponibilidad de medicamentos y con el suministro de ropa para los pacientes, además de deficiencias en el servicio de lavandería.

La situación también ha provocado protestas de trabajadores, quienes han solicitado la destitución de la directora del hospital, Angélica Bonfante. Además, cinco empleados fueron citados a declarar después de una manifestación registrada el viernes pasado. Mientras tanto, IMSS-Bienestar sostiene que el abasto en el Hospital de Xoco alcanza 87 por ciento y que se atienden las solicitudes del personal.