VIDEO | Médico del IMSS en Cancún denuncia amenazas del crimen organizado

El médico Christian González, subdirector del Hospital General Regional Número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, Quintana Roo, alertó que su vida y su integridad física corren peligro.

El doctor denunció públicamente que ha recibido amenazas atribuidas a presuntos integrantes del crimen organizado. Además, señaló que ha sido víctima de ataques xenófobos, a pesar de ser mexicano de nacimiento.

¿Por qué el subdirector del IMSS en Cancún solicitó su traslado urgente?

Los ataques contra el doctor González surgieron después de que se volviera viral un video en el que pacientes del hospital denunciaron largos tiempos de espera para recibir atención de urgencias. En ese mismo material, el médico reconocía que el nosocomio se encontraba saturado, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y, según su testimonio, terminó en hostigamiento en su contra.

Director del IMSS en Cancún denuncia amenazas del crimen organizado.



Tras viralizarse un video sobre las largas esperas en urgencias, asegura haber recibido amenazas y ataques xenófobos.



Solicitó su traslado por seguridad, pero su petición fue rechazada.



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Origen del conflicto: el video viral sobre la saturación en el hospital

En un video compartido en redes sociales, el subdirector del HGR-17 del IMSS en Cancún explicó que, a raíz del video difundido, comenzó a recibir amenazas. Explicó que en otra parte del video viral, el paciente en silla de ruedas admitió que había ingerido alcohol antes de ir al hospital. “El caso es que a raíz de esto he recibido amenazas”, declaró el médico.

Ante la situación, González aseguró que solicitó un cambio de unidad médica para proteger su seguridad. Sin embargo, su petición fue rechazada debido a la Cláusula 53, un reglamento interno que obliga a los trabajadores a permanecer en la región asignada por un mínimo de dos años. Esta normativa le impide, por ahora, trasladarse a otra sede del IMSS fuera de Cancún.

🟠 #HechosMeridianoQuintanaRoo | 🚨🏥Pacientes del Hospital General N.° 17 del IMSS en Benito Juárez denunciaron en redes sociales la saturación del centro y los largos tiempos de espera. En un video difundido, se aprecia el descontento de los usuarios y al subdirector en turno… pic.twitter.com/5IIuVI1CpU — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) September 22, 2026

Cláusula 53 del IMSS: el obstáculo legal que impide su salida de Cancún

En un mensaje directo a las autoridades, el doctor Christian González enfatizó su nacionalidad mexicana y pidió apoyo para que se anule la Cláusula 53 y se le permita retirarse de Cancún.

El médico agregó que existen grupos de “autodenominados sicarios” que lo están hostigando a través de internet y redes sociales. Por ello, pidió a las autoridades que acepten su solicitud de cambio y le permitan trasladarse a la unidad que solicitó inicialmente.

