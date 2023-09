La razón por la que se regalan carritos de juguete el 30 de septiembre

Después de que cientos de personas regalaran flores amarillas durante la jornada del pasado 21 de septiembre en alusión a “Floricienta” y en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Paz, ha surgido una nueva tendencia: la de regalar carritos de juguete.

En los últimos días y mediante las redes sociales ha surgido un trend muy similar al de flores amarillas pero que en este caso se trata de una tendencia destinada para los hombres y que se tiene proyectada para que se celebre este próximo 30 de septiembre.

¿Por qué el 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels?

La tendencia que ha cobrado fuerza en TikTok consta en regalar carritos de juguete junto con dulces, botanas y hasta bebidas. De hecho conforme a videos en redes sociales en el trend se muestra que este peculiar regalo para los hombres debería ser entregado a manera de emular un ramo de flores.

Videos de usuarios en TikTok muestran estos singulares regalos en forma de ramo, de hecho algunos le han nombrado como “ramo buchón” que deberá ser entregado principalmente a los hombres durante la próxima jornada del 30 de septiembre 2023. La idea de este trend es que los hombres y mujeres que pretendan celebrar la jornada, deberán regalar los afamados carritos de Hot Wheels.

Algunos de los usuarios en TiTok han mostrado sus propuestas de diversos arreglos para que les sean regalados principalmente a los hombres, estos detalles a obsequiar van desde los ramos con bebidas y botanas hasta cajas muy detalladas y elaboradas en cuyo interior se encuentran los carritos de juguete.

Ante esta serie de videos trend, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, algunos mencionan que están muy de acuerdo con esta tendencia: “espero que me den mis carritos”... “Ojalá mi novia vea esto”, señalan algunos de los usuarios en TikTok. Sin embargo hay otros que se han mostrado inconformes con la tendencia: “Que tontería”... “Ya no saben ni qué inventar”.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Las flores amarillas están relacionadas con la amistad, los logros personales, profesionales e incluso la felicidad y recientemente se han hecho tendencia en redes sociales.

Regalar este tipo de flores es una tendencia que nació por una popular serie argentina que se transmitió en Latinoamérica llamada “Floricienta” en donde la protagonista sueña con recibir flores amarillas por parte de su enamorado. Recientemente, los usuarios de las redes programaron la fecha del 21 de septiembre para realizar este gesto con sus respectivas parejas, convirtiéndose en una tendencia.