¿Por qué se regalan flores amarillas hoy 21 de marzo?

En TikTok y las redes sociales en general, se ha hecho viral desde 2022 y ahora se retoma el regalar flores amarillas al mismo tiempo que comienza la primavera. Esta podría ser ya una nueva tradición, pues desde que empezó a ganar popularidad en México y se fue expandiendo por América Latina.

Esta tendencia está enfocada a todas las parejas sentimentales, quienes deberán regalarse estas flores, pero ¿por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo? Aquí resolvemos todas tus dudas sobre este acontecimiento nativo de internet.

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de marzo?

Todo comenzó por ahí del 2004 y 2005, con el fenómeno “Floricienta” una telenovela juvenil de origen argentino que cautivó a chicos y grandes en aquel país y que años más tarde México retomara para comenzar esta joven tradición.

La telenovela fue protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro o Fabio Di Tomaso, y fue en la segunda temporada de Floricienta, en donde la adolescente se enamora del “conde Máximo”. La joven cantó que uno de sus sueños era que el amor de su vida le demostrará su cariño por ella al regalarle flores amarillas.

La telenovela tuvo dos temporadas y 361 episodios, y la temática era en torno a una joven carismática que comenzó a trabajar como niñera en casa de la familia Fritzenwalden.

El romance entre los jóvenes fue hace 20 años, pero las redes sociales lo revivieron desde el año pasado, donde miles de adolescentes e incluso mujeres adultas esperan por recibir este obsequio por parte de sus parejas e incluso les mandan indirectas por redes sociales.

La canción de Floricienta se volvió tendencia en TikTok

La tendencia de TikTok es porque dentro de la canción de “Flores amarillas”, menciona en un párrafo cómo es que “Floricienta” desde muy pequeña su sueño siempre fue que le regalaran flores amarillas y los miles de fanáticos se encargaron de hacer tendencia esta historia e incluso llevar a cabo esa acción.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures, no detengas el instante del encuentro, está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho, no te olvides que la vida casi nunca está dormida”, se escucha en una estrofa de la canción.

¿Qué flores amarillas se pueden regalar este martes 21 de marzo?

La creatividad no para y en flores menos, te dejamos una lista de flores amarillas que puedes regalar este 21 de marzo de 2023, porque nunca es tarde para hacerlo.