¿Solo en casa? Puedes perderte en Nueva York al estilo de “Mi pobre angelito 2”

El 20 de noviembre de 1992 se estrenaba "Home Alone 2: Lost in New York" (Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York)#MacaulayCulkin #JoePesci #DanielStern #UnDiaComoHoy #31Años #ChrisColumbus #HomeAlone2 #MisPeliculasFavoritas pic.twitter.com/0THwI6kxAD