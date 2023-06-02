Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este viernes 2 de junio en CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 1 de junio de 2023; te decimos que terminación de placas descansa este primer viernes del mes.

¡Que no te agarren en curva! El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana y este viernes no será la excepción.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este viernes 02 de junio?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 2 de junio de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex):



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula activo?

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Para verificar qué día debe descansar tu coche en zonas del Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país emite el calendario Hoy No Circula semanal:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿El Hoy No Circula aplica para autos foráneos?

En los vehículos con placas que no corresponden a la capital del país o al Edomex también aplica el programa Hoy No Circula, pero de forma distinta, es decir, descaran los carros que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

De igual forma, aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

¡HOY NO CIRCULA SABATINO! ¿QUIÉNES DESCANSAN?

El primer sábado del mes también estará activo el Hoy No Circula, conocido como Hoy No Circula Sabatino, en donde quedara prohibida la circulación para los autos que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Así que ya sabes, evita multas, sanciones y el retiro de puntos en tu licencia de circular por zonas del Valle de México durante este fin de semana.