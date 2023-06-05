¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 5 de junio 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Vives en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y tienes un auto con holograma 1 o 2? Debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo desde el lunes 5 de junio 2023 para este tipo de autos; por lo que a continuación te decimos que terminación de placas son las que descansan y si a tu carro le corresponde.

El Programa Hoy No Circula se encuentra activo en la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales corresponden a las 16 alcaldías capitalinas, además de 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que el horario de horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado.

¿Qué autos NO circulan hoy 5 de junio de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, al ser el primer lunes del mes, los vehículos que descansan este 5 de junio de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué coches SÍ circulan hoy lunes 5 de junio de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este 5 de junio de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Taxis: circulan de 5:00 a las 10:00 horas.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

