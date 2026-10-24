Se activa el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado: Lista de autos que no pueden transitar

El Hoy No Circula de este 24 de octubre establece restricciones para determinados automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que los conductores deberán revisar el calendario para conocer si sus vehículos pueden transitar durante el cuarto sábado del mes.

De acuerdo con el Índice de Aire y Salud, la calidad del aire es buena en la mayoría de las estaciones de monitoreo de ambas entidades, aunque los niveles de contaminación pueden cambiar a lo largo del día.

¿Qué autos no circulan este sábado 24 de octubre?

De acuerdo con el calendario del programa ambiental, al tratarse del cuarto sábado de octubre, los automóviles que deberán suspender su circulación son los siguientes:



Holograma 2 , sin importar la terminación de placa.

, sin importar la terminación de placa. Holograma 1 , con terminación de placa en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

, con terminación de placa en número par: Vehículos con placas foráneas.

Automóviles con permisos vehiculares provisionales.

El programa Hoy No Circula del sábado 10 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación PAR|Sitio oficial Sedema

El horario de aplicación del Hoy No Circula sabatino será desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula de este sábado 24 de octubre?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones habituales del programa y pueden circular en la CDMX y el Edomex.

Asimismo, durante el cuarto sábado de octubre podrán transitar los vehículos con holograma 1 cuyas placas terminen en número non, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 117.31 pesos. Por lo tanto, los conductores que circulen cuando no les corresponde pueden recibir una sanción económica de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, la multa por incumplir el programa ambiental es de 20 veces la UMA, lo que representa un pago de 2 mil 346 pesos.