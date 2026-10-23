¡Contaminación pone freno a miles de autos! Así aplicará el Hoy No Circula este viernes 23 de octubre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 23 de octubre de 2026 establece restricciones para determinados automóviles según el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

Si planeas utilizar tu vehículo para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o salir a pasear, revisa si te corresponde descansar antes de encender el motor.

El programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde está vigente. Además, es importante verificar si las autoridades anuncian alguna contingencia ambiental que modifique las restricciones habituales.

¿Qué autos no circulan este viernes 23 de octubre?

Este viernes corresponde el turno del engomado azul, por lo que no podrán circular los vehículos con holograma 1 o 2 y placas terminadas en 9 o 0 durante el horario establecido.

Antes de salir, revisa estos datos:



Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Hologramas restringidos: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción ordinaria, siempre que no se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

Hoy No Circula viernes 13 de marzo en CDMX y Edomex|CAME

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el programa comprende sus 16 alcaldías. En el Estado de México, aplica en los municipios incorporados a la zona metropolitana donde está vigente la medida, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco.

Si tu recorrido atraviesa alguna de estas zonas, revisa las restricciones antes de salir, especialmente si tu automóvil tiene placas de otra entidad.

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Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos de exención, pueden circular bajo las condiciones habituales. También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte y unidades destinadas a personas con discapacidad, conforme a las disposiciones aplicables.

Los vehículos con placas foráneas deben revisar las reglas específicas que les corresponden, pues pueden tener restricciones adicionales si no cuentan con un holograma reconocido o una exención válida.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, incumplir el programa puede implicar una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular, lo que genera gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Antes de emprender tu recorrido este viernes, revisa la placa, el holograma y los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para confirmar que no existan cambios de última hora.