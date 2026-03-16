Si tu placa termina en 5 o 6, ¡cuidado! Así aplica el Hoy No Circula este lunes

Este lunes 16 de marzo, el programa Hoy No Circula vuelve a aplicar con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, una medida ambiental que desde hace años busca reducir la contaminación generada por los vehículos que circulan diariamente.

El programa fue creado con el objetivo de disminuir la emisión de contaminantes en el Valle de México, por lo que establece restricciones de circulación dependiendo del color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma del vehículo. Aunque con el paso del tiempo ha tenido ajustes, el esquema general sigue siendo el mismo y continúa siendo obligatorio tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué autos no circulan este lunes 16 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes deben suspender su circulación los siguientes vehículos:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, por lo que durante ese periodo los automóviles con estas características no pueden circular en las calles del Valle de México.

Quedan exentos de esta limitación los autos con holograma 0 y 00, además de vehículos eléctricos, híbridos y algunos destinados a servicios esenciales.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Quiénes pueden poner multas por violar el Hoy No Circula?

Uno de los puntos que más dudas genera entre conductores es quién está autorizado para aplicar sanciones, especialmente ante denuncias recurrentes por posibles abusos o intentos de extorsión.

En el caso de la Ciudad de México, únicamente los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tienen facultad para levantar infracciones relacionadas con el Hoy No Circula.

En el Estado de México, la situación cambia ligeramente dependiendo de la vialidad donde se detecte la infracción. Las sanciones pueden ser impuestas por:



La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad estatal, cuando el vehículo circula en vialidades de jurisdicción estatal.

La Policía Municipal, cuando la falta ocurre en calles bajo responsabilidad del municipio.

¿Cuánto cuesta la multa por ignorar la restricción?

Incumplir con el programa puede resultar costoso. Las sanciones están establecidas en 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Para 2026, la UMA tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que la multa puede ir aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

Estas sanciones se aplican tanto en la capital del país como en el Estado de México y forman parte de los ajustes que se mantienen para este año.