¿Doble contingencia? Así será el Hoy No Circula de este martes 9 de diciembre

¿Tu coche circula hoy? Así queda el programa Hoy No Circula de este martes 09 de diciembre del 2025, toma tus precauciones y prepara opciones de transporte si es que tu automóvil no podrá circular durante el día.

Recuerda que el programa establece restricciones vehiculares obligatorias en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las limitaciones aplican de lunes a viernes en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

🚙 ¡Atención conductores! Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los autos con placas extranjeras o importación temporal vigente estarán libres del Programa Hoy No Circula. Evita abusos y viaja seguro. ✅#HoyNoCircula #Edoméx pic.twitter.com/UfZQcBCSws — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) December 8, 2025

Autos que no pueden circular los martes en la CDMX y el Edomex

Los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 no pueden circular en entre las 5 de la mañana y 10 de la noche.

Nota Decembrina: A partir de este mes, el programa en Edomex CDMX, se puede usar el permiso de pase turístico para circular sin restricciones.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula es significativa, tanto que podría afectar fuertemente a tu bolsillo.

El monto de la sanción equivale a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ).



a la Unidad de Medida y Actualización ( ). Esto se traduce en una sanción económica que oscila entre los 2 mil 262 pesos y los 3 mil 394 pesos (aproximadamente, según el valor actual de la UMA).

Actualmente, el programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, otros 22 municipios mexiquenses se sumarán a las restricciones, y estarán sujetos a estas sanciones.

Consulta las medidas del Programa Hoy No Circula, en #EdoMex, que entra en vigor el 1 de enero de 2026.

¡Evita sanciones! 🚗🌱#ElPoderDeServir pic.twitter.com/M0HQDTld7b — Gobierno del Estado de México (@Edomex) November 11, 2025

Permiso para evitar el Hoy No Circula por salud

Existe un permiso especial para conductores que necesiten trasladar personas para atención médica o atender emergencias en los días que su vehículo tiene restringida la circulación.

Los propietarios o poseedores legales de los vehículos pueden realizar una solicitud para obtener un oficio oficial. Este documento les permitirá circular sin limitaciones los días indicados, exentándolos del programa Hoy No Circula y del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas .

¿Se activó la doble contingencia?

Este miércoles no se necesitó activar el Doble Hoy No Circula, gracias que la calidad del aire se mantiene como moderada.

Hay que recordar que la Fase 1 de Contingencia Ambiental solo se aplica cuando las partículas suspendidas superan ciertos límites establecidos por la Secretaria del Medio Ambiente.