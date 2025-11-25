Edomex cambia el Hoy No Circula a partir de diciembre: estos autos quedan libre de restricciones

Como parte de la temporada decembrina, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) anunció un cambio al programa Hoy No Circula, permitiendo que ciertos vehículos circulen sin restricciones durante d iciembre de 2025 y hasta el 9 de enero de 2026.

La medida busca evitar extorsiones durante la temporada en la que la entidad mexiquense recibe miles de turistas y ciudadanos extranjeros que visitan a sus familias.

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula en diciembre?

Durante este periodo, los vehículos con placas extranjeras o con permiso de importación temporal vigente podrán transitar libremente por las zonas donde opera el Hoy No Circula, recordando que en julio de 2025 se extendió el programa a más municipios.

La exención aplica sin importar el día, el color del engomado o el último dígito de la placa. A estos, se suman los vehículos que ya estaban incorporados en la medida.



Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos con holograma “00” y “0”.

Transporte público y servicios de emergencia.

Unidades con permiso para personas con discapacidad.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Desde julio de 2025, el programa dejó de limitarse al Valle de México y se extendió a nuevas zonas del estado. Entre los municipios donde se aplica están:

Zona conurbada del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tecámac, Nicolás Romero, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco.

Valle de Toluca:

Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Ocoyoacac, Xonacatlán, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Calimaya, Mexicaltzingo, Capulhuac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, Rayón y Almoloya de Juárez.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Xalatlaco, Almoloya del Río y Tianguistenco.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

Permiso de Importación Temporal: ¿qué necesito para circular?

Quienes ingresen al país con un automóvil extranjero deben portar el Permiso de Importación Temporal, trámite que se realiza en módulos de aduana o consulados mexicanos en Estados Unidos.

Para quienes visitan por pocos días, está disponible el Pase Turístico, gratuito, que permite circular 3, 7 o 14 días dentro del Valle de México, tanto en Edomex como en CDMX.

Edomex aplicará multas del Hoy No Circula a partir de enero de 2026

Aunque el programa se expandió en julio, el gobierno mexiquense anunció una etapa de socialización en la región de Toluca que concluirá este diciembre. Por ello, las multas comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, la sanción por incumplir el Hoy No Circula será de 20 a 30 UMAs, es decir, entre 2,170 y 3,250 pesos aproximadamente.