Evita gastar en multas:Así aplica el Hoy No Circula este jueves 13 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica este jueves 13 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Recordar que las restricciones se mantienen vigentes de 5:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas verificar su holograma y terminación de placa antes de salir a circular.

¿Qué autos no circulan este jueves 13 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Terminación de placa 1 y 2

Engomado verde

Holograma de verificación 1 y 2

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, sí pueden circular sin restricciones.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

Municipios del Estado de México donde aplica el programa

El Hoy No Circula también opera en varios municipios del Estado de México, que junto con la CDMX conforman la Megalópolis. En esta zona, el programa es obligatorio en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¡Adiós multa! 👋 Condonación 100% en verificación vehicular extemporánea. Programa tu cita: https://t.co/003RnMJOzV



Consulta todos los detalles y conoce si eres acreedor al beneficio: https://t.co/G45glOFABX pic.twitter.com/FY12Db3n1b — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 11, 2025

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Existen excepciones para ciertos tipos de vehículos, que pueden circular libremente sin importar el día o el holograma. Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos e híbridos

Autos con holograma “00” o “0” vigente

Transporte público

Unidades de emergencia

Vehículos de servicios urbanos (basura, seguridad pública, funerarios, entre otros)

Motocicletas

Multas y recomendaciones

Circular cuando no corresponde puede derivar en multas de entre 2,000 y 3,000 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el calendario actualizado del programa y verificar su vehículo en los centros autorizados para evitar sanciones.

En caso de contingencia ambiental, la CAMe puede modificar o ampliar las restricciones, por lo que se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.