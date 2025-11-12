¡Revisa antes de cargar! Gasolina HOY 12 de noviembre: precio actualizado en México
Descubre el nuevo precio de gasolina en México para hoy miércoles 12 de noviembre de 2025. Compara los precios del combustible. ¡Esto pagarás por tu tanque!
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.
Este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.
¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy 12 de noviembre de 2025 en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para la gasolina hoy miércoles 12 de noviembre son:
- Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro
- Precio de la Gasolina Premium: $25.81 por litro
- Precio del Diésel: $26.19 por litro.
Precio del Gas Natural Vehicular hoy 12 de noviembre de 2025
- Gas Natural Vehicular hoy: precio Mínimo: $10.99 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de noviembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.48 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro
- Diésel: $25.92 pesos por litro.
Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 12 de noviembre de 2025
- Precio de la Magna: $23.85 pesos por litro
- Precio de la Premium: $26.37 pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.26 pesos por litro.
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 12 de noviembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.34 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro
- Diésel: $25.90 pesos por litro.
Gasolina en el Estado de México al 12 de noviembre de 2025
- Magna: $23.60 pesos por litro
- Premium: $25.27 pesos por litro
- Diésel: $25.69 pesos por litro.
En Nuevo León es la zona del país en donde se encuentra la gasolina más barata ($23.34 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que también en el estado se encuentra la gasolina más cara ($27.13 pesos por litro de gasolina Premium).
¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 12 de noviembre de 2025?
Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:
- Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.
Hoy No Circula miércoles 12 de noviembre de 2025
Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este miércoles aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
- Engomado rojo
- Placas terminación 3 y 4
- Holograma 1 y 2.
