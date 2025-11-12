¡Revisa antes de cargar! Gasolina HOY 12 de noviembre: precio actualizado en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.

Este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy 12 de noviembre de 2025 en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para la gasolina hoy miércoles 12 de noviembre son:

Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.81 por litro

Precio del Diésel: $26.19 por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 12 de noviembre de 2025

Gas Natural Vehicular hoy: precio Mínimo: $10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.48 pesos por litro

Diésel: $25.92 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy miércoles 12 de noviembre de 2025 en México|Pexels

Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 12 de noviembre de 2025

Precio de la Magna: $23.85 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.37 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.26 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 12 de noviembre de 2025

Gasolina Regular: $23.34 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro

Diésel: $25.90 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 12 de noviembre de 2025

Magna: $23.60 pesos por litro

Premium: $25.27 pesos por litro

Diésel: $25.69 pesos por litro.



En Nuevo León es la zona del país en donde se encuentra la gasolina más barata ($23.34 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que también en el estado se encuentra la gasolina más cara ($27.13 pesos por litro de gasolina Premium).

¿En qué zona el precio de la gasolina es más barato?|PEXELS

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 12 de noviembre de 2025?

Si hoy cargas gasolina, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

Hoy No Circula miércoles 12 de noviembre de 2025

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este miércoles aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Engomado rojo

Placas terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2.