¿Vas a renovar tus placas en Jalisco? Este es el documento oficial que necesitas

Si planeas renovar tus placas en Jalisco, hay un paso clave que no puedes pasar por alto: presentar el Certificado de Verificación Responsable. Este documento es obligatorio para todos los propietarios de vehículos que deben realizar el canje de placas durante 2025, especialmente si tu automóvil todavía tiene los diseños antiguos conocidos como "Maguey", "Gota" o "Minerva".

La Verificación Responsable es un programa estatal que busca asegurar que los vehículos cumplan con las normas ambientales antes de recibir las nuevas placas. Para obtener este certificado, primero debes agendar una cita en el portal oficial del programa y acudir al centro de verificación en la fecha asignada.

Una vez que tengas el certificado, podrás continuar con el proceso para renovar tus placas en Jalisco. Este trámite incluye el pago del refrendo vehicular y la presentación de algunos documentos básicos.

Requisitos y citas oficiales para renovar placas Jalisco de forma segura



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 90 días).

Tarjeta de circulación actual.

Placas anteriores, que deberás entregar en la recaudadora.

Factura original o copia certificada del vehículo.

Comprobante de pago del refrendo.

Después, agenda tu cita para el canje de placas en el sitio web de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco. En la fecha programada, acude con todos tus documentos y entrega las placas antiguas para recibir las nuevas.

Este trámite se puede pagar en línea a través del portal Refrendo Jalisco, lo que te permite ahorrar tiempo y evitar filas. Siguiendo estos pasos, podrás completar la renovación sin contratiempos y mantener tu vehículo al corriente con las disposiciones estatales.

El comprobante de pago del refrendo vehicular es uno de los documentos que debes presentar para hacer el trámite de sustitución de placas.

Si aún no lo tienes, puedes descargarlo en línea de forma rápida y segura. Solo necesitas ingresar al portal oficial, capturar los datos de tu vehículo y seguir unos cuantos pasos.