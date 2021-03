Hoy No Circula para el jueves 4 de marzo en CDMX y Edomex

Este jueves 4 de marzo, según el programa Hoy No Circula, descansan los vehículos con engomado verde, placas 1 y 2, Holograma 1 y 2, en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

El Hoy No Circula opera desde las 5:00 a las 22:00 horas en la 16 alcaldías de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2. pic.twitter.com/F89Hd2wC3I — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 4, 2021

Estos 18 municipios son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Multas por infringir el Hoy No Circula

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México de 2019 se estipula que por no respetar el programa Hoy No Circula la multa puede ir de las 20 a las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, es decir de 1,737 a 2 mil 606 pesos, de acuerdo con el valor vigente de 2020.

Hoy No Circula para foráneos

Los vehículos foráneos con placas extranjeras no circulan conforme a la terminación de la placa, además no circulan de lunes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas y no circulan ningún sábado, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Calendario del Hoy No Circula



Viernes 5 de marzo: engomado azul, placa 9 y 0, Holograma 1 y 2.

Sábado 6 de marzo: vehículos con placas con Holograma 1, terminación NON, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, además de todos los Hologramas 2.

Recuerda qu el domingo se suspende el programa.

Verificación vehícular

En marzo, los vehículos que deberán realizar este trámite son los que tienen engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Carriles reversibles

¡No lo olvides! Del 2 al 4 de marzo está cerrada la incorporación de Viaducto Río de la Piedad hacia Circuito Interior al norte por obras en el Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier. Las alternativas son: el Eje 3 Oriente, Eje 4 Sur y Canal de Río Churubusco.

En cambio, los carilles reversibles que fueron habilitados en el Circuito Interior para aminorar la carga vehicular están suspendidos hasta nuevo aviso, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Conoce los desvíos a la circulación que realiza personal de #Tránsito, derivado de las obras en #CircuitoInterior y #FrayServandoTDeMier.



Respeta los señalamientos y las indicaciones de los policías, para dar continuidad a la circulación vehicular en ambos sentidos. pic.twitter.com/HjfSq1eIs8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 4, 2021

