Si tu auto tiene estas placas, hoy no circula este jueves 5 de noviembre en CDMX y Edomex

¡Ni la Línea B del Metro, ni el coche! Antes de salir de casa, revisa primero si tu auto tiene restricciones por el programa Hoy No Circula este jueves 5 de noviembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa operará con normalidad, por lo que algunos autos tendrán que cumplir con las disposiciones oficiales para evitar pagar multas.

¿Qué autos no pueden circular los jueves en CDMX y Edomex?

Este jueves, el programa se aplica de manera habitual en la Ciudad de México y las zonas del Estado de México donde está vigente. De acuerdo con el calendario, deben descansar los vehículos con estas características:



Engomado verde.

Placas con terminación 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

La restricción solo aplica en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, incluyendo los sábados.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con holograma exento, generalmente pueden circular, salvo que se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

¿Por qué no se activa el Hoy No Circula en domingos?

El Hoy No Circula fue diseñado para restringir la circulación seis días a la semana y dejar el domingo como día de descanso para todos los vehículos.

Esto con el fin de reducir emisiones y tráfico en los días de mayor actividad urbana, por lo que el domingo se excluye del calendario ordinario para que cualquier auto, sin importar holograma o placa, pueda circular libremente.

¡Ojo! Solo habrá restricciones en este día si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental y activa medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca las 16 alcaldías de la CDMX y 40 municipios mexiquenses, incluyendo:



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Capulhuac de Mirafuentes (Capultepec, según la fuente consultada), Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede salir caro. Para 2026, la multa reportada es de 20 a 30 UMA, equivalente a un rango aproximado de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, según el valor de la UMA y la aplicación de la sanción.