La semana inicia con restricciones para miles de vehículos: Así aplicará el Hoy No Circula este lunes

Si este lunes 19 de octubre de 2026 vas a utilizar tu automóvil para comenzar la semana, revisa primero el engomado, la terminación de tus placas y el holograma de verificación. El programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México y municipios del Estado de México, con restricciones para determinados vehículos.

Este lunes, los autos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y holograma 1 o 2 deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas. Si tu vehículo reúne estas características, tendrás que buscar otra alternativa de transporte para evitar una sanción.

Hoy No Circula del lunes: revisa el engomado, las placas y el holograma

Antes de salir de casa, comprueba tres datos de tu automóvil, pues de ellos depende que puedas circular durante la jornada:



Color del engomado.

Último dígito de la placa.

Holograma de verificación.

Para este lunes 19 de octubre, la restricción corresponde al engomado amarillo y las terminaciones 5 y 6, siempre que el vehículo tenga holograma 1 o 2; l os automóviles con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción ordinaria, salvo que se anuncien medidas adicionales por contingencia ambiental.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando tu automóvil tiene prohibido hacerlo puede representar un gasto considerable; la sanción prevista es de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente aproximadamente a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos con el valor vigente en 2026.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, según las circunstancias de la infracción. En ese caso, podrían sumarse los gastos de arrastre de la grúa y resguardo.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este lunes 19 de octubre?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana donde está vigente la medida.

Entre ellos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.

Antes de salir, verifica que tu automóvil no tenga restricción y considera que las autoridades ambientales pueden anunciar medidas extraordinarias si se activa una contingencia.