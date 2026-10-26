¡Ojo con tu auto! Activan Hoy No Circula en CDMX y Edomex en paro de transportistas; revisa si puedes circular

El paro nacional de transportistas amenaza con complicar la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), donde los automovilistas también deberán estar pendientes del Hoy No Circula del lunes 26 de octubre de 2026 ; las movilizaciones y los posibles congestionamientos obligan a revisar qué vehículos descansan y cuáles pueden salir a las calles sin infringir el programa.

Hoy No Circula del lunes 26 de octubre: ¿qué autos no circulan?

El programa Hoy No Circula establece restricciones para los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2; estos automóviles deben permanecer fuera de circulación de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde opera la medida.

En cambio, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción ordinaria; sin embargo, esta condición puede cambiar si las autoridades ambientales activan medidas extraordinarias por una contingencia.

Ante los posibles bloqueos y las afectaciones viales por el paro de transportistas, consultar las disposiciones oficiales permitirá anticipar los traslados y evitar contratiempos.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan el Hoy No Circula pueden recibir una sanción de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a un monto aproximado de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas para 2026.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón. En ese caso, el propietario también tendría que cubrir los gastos correspondientes al arrastre de la unidad y su estancia en el depósito vehicular.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este lunes en CDMX y Edomex?

La restricción comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana donde opera el programa.

Entre los municipios mexiquenses incluidos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.

Antes de salir, revisa las condiciones de circulación y los avisos de las autoridades ambientales y de movilidad; la posible afectación por el paro nacional de transportistas hace especialmente importante planear los recorridos y considerar rutas alternas.