Hoy No Circula 12 de agosto: Placas y engomados que no circulan en la CDMX y Edomex

Este martes 12 de agosto, miles de conductores en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán que dejar su coche en casa. La incertidumbre sobre las restricciones vehiculares es un tema recurrente, pero no te preocupes: en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos exactamente qué autos deben descansar hoy para que evites multas innecesarias.

Engomados y placas que no circulan este martes 12 de agosto

El programa Hoy No Circula ópera de manera regular este martes, sin cambios por la calidad del aire. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción aplica a los siguientes vehículos:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

¡Tómalo en cuenta! La medida se encuentra activa a partir de las 5:00 de la mañana y concluye a las 10:00 de la noche.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Si su vehículo cumple con ciertas características, no tendrá que preocuparse por las restricciones. Quedan exentos del programa los siguientes vehículos:



Holograma 0 y 00 ,los autos con estos hologramas pueden circular todos los días de la semana.

,los autos con estos hologramas pueden circular todos los días de la semana. Vehículos híbridos y eléctricos , estos autos están exentos de forma permanente.

, estos autos están exentos de forma permanente. Vehículos de emergencia, de transporte público y de carga con autorización especial .

. Vehículos para personas con discapacidad.

¿En qué zonas aplica el programa?

La restricción vehicular se aplica en toda la CDMX (sus 16 alcaldías) y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Además, el programa se ha extendido a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST).

Municipios del Edomex donde se aplica la restricción:



Valle de México - Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán, entre otros.

- Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán, entre otros. Valle de Toluca - Almoloya de Juárez, Calimaya, Metepec, Toluca, Zinacantepec, etc.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Metepec, Toluca, Zinacantepec, etc. Zona de Tianguistenco - Capulhuac, Tianguistenco, Xalatlaco, entre otros.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular en un día que no te corresponde puede salirte muy caro. La sanción económica por esta falta oscila entre 2,170 y 3,257 pesos, lo que equivale a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Además de la multa, existe la posibilidad de que tu vehículo sea remitido al corralón, especialmente si ya cuentas con un historial de sanciones o tu vehículo no tiene la verificación vehicular al día.

Para evitar contratiempos, te recomendamos revisar el calendario del programa diariamente y estar atento a los avisos oficiales, especialmente si se emite una contingencia ambiental que activa el Doble Hoy No Circula.